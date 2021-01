B-17 Squadron: Historische Bomber-Simulation für PC im Anflug

Verwalte eine B-17-Besatzung.

Übernimm die direkte Kontrolle über jedes Truppenmitglied.

Zerstöre Ziele.

Kämpfe gegen Feinde.

Kommandiere einen ganzen Bomber-Trupp.

Von der Küche in die Lüfte: Big Cheese Studio ( Cooking Simulator ) und PlayWay haben die Flugzeug-Simulation B-17 Squadron für PC angekündigt . Einen konkreten Starttermin gibt es noch nicht. Auf Steam kann man den "bald" erscheinenden Titel aber bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Übernimm die Kontrolle über eine B-17 in einem realistischen Bombersimulator. Zerstöre strategisch wichtige Ziele, indem du sie mit Bomben überziehst. Kommandiere deine Besatzungsmitglieder, spüre ihr Adrenalin und ihre Anspannung. Nimm an einer historischen Kampagne im besetzten Europa teil.Dein Flugzeug ist voll bewaffnet und hat Tonnen von Fracht an Bord. Doch selbst ein hervorragend bewaffnetes und ausgerüstetes Flugzeug ist nichts ohne eine effiziente Besatzung, die ein erfolgreiches Team bilden kann. Du kannst als Kapitän oder Co-Pilot das Steuer dieser leistungsstarken Maschine übernehmen und Flugparameter, Motordrehzahlen, Klappen usw. managen. Im Funkraum kannst du Berichte senden und empfangen, die Karte studieren und dein Geschwader zum Ziel führen.Du hast deine Bomben abgeworfen und deine Ziele eliminiert? Du bist noch nicht ganz fertig. Um Kommandant einer weiteren Mission zu werden, musst du den Bomber und die Besatzung nach Hause zurückbringen. Dies kann schwierig werden, vor allem wenn deine Maschine beschädigt wurde. Bei jeder Beschädigung deiner Maschine wirst du die Anspannung steigen spüren. Denn du weißt: Wenn dein Flugzeug erledigt ist, dann ist es auch deine Truppe. Denke dran, dass du einen Mechaniker an Bord hast. Versuche, mit dem, was dir zur Verfügung steht, kreativ zu sein und auftretende Probleme zu lösen.Du wirst dich nicht nur den Flugabwehrraketen und Messerschmitt-Staffeln stellen müssen, die deine Formation angreifen. Zu deinen weiteren Aufgaben gehört es, Treibstoff, Munition und bereitstehende Bomben im Auge zu behalten. In großen Höhen musst du auch auf die Sauerstoffversorgung achten. Stelle sicher, dass deine Truppenmitglieder ihre Masken tragen. Manchmal wirst du einen Teil deiner Fracht opfern müssen, um genügend Treibstoff für die Landung zu haben. Du musst auf Ausfälle reagieren, wie z.B. einen brennenden Motor, kaputte Räder oder eingeklemmte Bombenluken.Deine fliegende Festung ist kein Urlaubsflug in der ersten Klasse. Die Arbeitsbedingungen der Besatzung sind alles andere als komfortabel: permanenter Stress, Adrenalin und der Kampf ums Überleben. Deine Waffen werden dir helfen, den Hagel von Flugabwehrraketen und Angriffen feindlicher Kämpfer zu überleben. Zusätzlichen Schutz gegen Feinde kannst du durch die Aufrechterhaltung der richtigen Kampfformation erreichen. Zwölf Bomber sind das schwierigste Ziel für den Feind und du kannst das gesamte Geschwader kommandieren, um die Mission abzuschließen."Als Hauptinhalte werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer