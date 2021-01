Hero by Chance: Erotisches Taktik-Rollenspiel für PC erschienen

Screenshot - Hero by Chance (PC) Screenshot - Hero by Chance (PC) Screenshot - Hero by Chance (PC) Screenshot - Hero by Chance (PC) Screenshot - Hero by Chance (PC) Screenshot - Hero by Chance (PC) Screenshot - Hero by Chance (PC) Screenshot - Hero by Chance (PC) Screenshot - Hero by Chance (PC)

Die Macher von Hero by Chance machen keinen Hehl daraus: In dem am 8. Januar 2021 für PC erschienenen 2D-Taktik-Rollenspiel von Reborn Entertainment geht es um "aufregende Schlachten und heiße Mädels". So gilt es nicht nur über 20 "herausfordernde" Schlachten zu bestreiten sowie neue Einheiten und Upgrades freizuschalten, sondern auch das Herz von fünf Kriegerinnen zu erobern.Bei den bisherigen Spielern scheint die Mischung gut anzukommen, denn die Nutzerreviews sind bis dato "sehr positiv" (aktuell sind 84 Prozent von 131 Reviews positiv). Außerdem wird noch bis zum 15. Januar ein Launch-Rabatt von 31 Prozent auf den bereits sehr niedrig angesetzten Verkaufspreis gewährt (1,09 Euro statt 1,59 Euro). Mit Love n War: Warlord by Chance ist sogar schon ein Nachfolger in Arbeit.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer