SOLAS 128: Startschuss für die rhythmischen Licht-Puzzles auf PC und Switch

Über 150 ineinandergreifende Rätselabschnitte

Ein wunderschöner, visueller Stil, der einem Synthesizer-Sound folgt und eine Geschichte erschafft, in der Musik alles antreibt

Von Grund auf so konzipiert, dass es auch mit Farbenblindheit spielbar ist

Eine steuerbare Welt ohne Übergänge – Veränderungen in einem Abschnitt wirken sich auf die folgenden aus

Originaler Electro-Wave-Soundtrack

Verborgene Bereiche und Geheimnisse zum Entdecken und Entziffern

Ohne Text und Dialog: Bild und Musik sprechen für sich selbst

Am 25. Januar 2021 haben Amicable Animal und die Armor Games Studios die Lichtimpuls-Knobelei SOLAS 128 für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Steam , wo auch eine kostenlose Demo bereitsteht, kostet 12,49 Euro. Im eShop werden hingegen 14,99 Euro fällig. In der Spielbeschreibung heißt es: "SOLAS ist ein Rätselspiel mit Electro-Wave-Sound , bei dem es darum geht, Lichtimpulse durch eine dunkle und beschädigte Landschaft zu lenken. Synchronisiere die rhythmische Bewegung der sich ausbreitenden Neon-Fragmente, während du lernst, die Regeln dieser zerbrochenen Welt und die seltsamen Zeichen, die sie beherrschen, zu verstehen.SOLAS besteht aus einer übergeordneten Welt, deren einzelne Abschnitte nahtlos ineinander übergehen. Die vom Logo ausgehenden Anfangsimpulse durchlaufen jedes Rätsel. Jeder gelöste Abschnitt stellt ein kleines Stück des großen Ganzen dar. Jedes geöffnete Tor bietet neue Entdeckungsmöglichkeiten. Obwohl SOLAS aus farbigen Rätseln besteht, wurde es von Grund auf so konzipiert, dass es auch mit Farbenblindheit spielbar ist."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer