6 Seasons and a Game: Parodistischer Paintball-Shooter eröffnet das Feuer auf Steam

Screenshot - 6 Seasons and a Game (PC) Screenshot - 6 Seasons and a Game (PC) Screenshot - 6 Seasons and a Game (PC) Screenshot - 6 Seasons and a Game (PC) Screenshot - 6 Seasons and a Game (PC)

Am 9. Januar 2021 haben die Moto Studios und The Human Beings ihren satirischen Arena-Shooter 6 Seasons and a Game für PC veröffentlicht. Der Download der teambasierten Multiplayer-Action via Steam ist kostenlos. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 87 Prozent von 72 Reviews positiv).Die Macher beschreiben 6 Seasons and a Game als eine satirische Parodie amerikanischer Fernsehserien mit der Spielmechanik eines klassischen Arena-Shooters. Die sowohl online als auch via LAN austragbaren Mehrspieler-Partien seien für zwei Teams mit je acht Teilnehmern ausgelegt. Darüber hinaus sei das Spiel schnell, bunt und voller Easter Eggs bzw. Meta-Referenzen.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer