BattleScar: VR-Ausflug in die New Yorker Punkszene der 1970er

Ein Animationsfilm über das Erwachsenwerden und Identitätssuche, im Deutschen erzählt von Lo Rivera und im Original von Rosario Dawson (The Lego Batman Movie (2017), Eagle Eye - Außer Kontrolle (2008), Rent (2005)

Ein speziell für den Film zusammengestellter Soundtrack mit Punk-Hymnen von Lydia Lunch, Death, Screaming Jay H, Mary Monday und vielen mehr!

Eine preisgekrönte Animationen, die Stop Motion mit Graffiti und Punk-Tattoos vereint

Ein immersives Erlebnis durch Sensoren, die Bewegungen in Echtzeit nachverfolgen

Gewagte Schnitte, die Maßstab und Perspektive verändern, von Mini-Dioramen über beeindruckenden immersive Szenen bis hin zu Retro-Videospiel-Simulationen.

Am 14. Januar 2021 wollen Atlas V und arte, die schon beim VR-Kurzfilm Gloomy Eyes zusammengearbeitet haben, den VR-Animationsfilm BattleScar veröffentlichen. Der 30-minütige Film soll u. a. via Steam , Oculus Store ( Rift Quest ) und YouTube erhältlich sein und 4,99 Euro kosten. In der Filmbeschreibung heißt es: "Wie viel Punk steckt in dir? Battlescar ist ein immersiver Film über das Erwachsenwerden, der in der New Yorker Punk-Szene der späten 70er Jahre angesiedelt ist. Begleite die beiden Ausreißerinnen Lupe und Debbie auf ihrem abenteuerlichen Weg bis zur Gründung ihrer eigenen Punkrockband.Du bist in New York City im Jahr 1978 und rennst durch einen düsteren U-Bahnhof, als - WUSCH! - eine graffiti besprühte U-Bahn dich fast davonreißt. Lupes Stimme (von Schauspielerin Lo Rivera gesprochen) dröhnt in deinem Schädel und laute Punk-Musik bringt deinen Puls zum Rasen. Battlescar ist eine VR-Trilogie, in der du in die grelle Punkwelt der jugendlichen Ausreißerinnen Lupe und Debbie eintauchst. Die 16-jährige Puerto-Ricanerin Lupe wird von Debbie in die Punkrockszene der Lower East Side und Alphabet City eingeführt. Battlescar wurde in 6 Freiheitsgraden gefilmt und verfügt über optische Tracking-Systeme im virtuellen 3D-Raum für eine komplette Immersion."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer