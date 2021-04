Rainbow Reactor Fusion: Erweiterte Oculus-Quest-Umsetzung des Farbknoblers kommt im Herbst

Screenshot - Rainbow Reactor Fusion (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Rainbow Reactor Fusion (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Rainbow Reactor Fusion (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Rainbow Reactor Fusion (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Rainbow Reactor Fusion (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Rainbow Reactor Fusion (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Rainbow Reactor Fusion (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Rainbow Reactor Fusion (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Rainbow Reactor Fusion (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Rainbow Reactor Fusion (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Rainbow Reactor Fusion (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Rainbow Reactor Fusion (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Rainbow Reactor Fusion (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Rainbow Reactor Fusion (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Rainbow Reactor Fusion (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Rainbow Reactor Fusion (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Rainbow Reactor Fusion (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Rainbow Reactor Fusion (OculusQuest, VirtualReality)

Im Januar verriet Entwickler Kalle Max Hofmann (Tunermaxx), dass sich eine Oculus-Quest-Umsetzung seines Steam-Geheimtipps Rainbow Reactor in Arbeit befindet. Mittlerweile wurde ein Trailer veröffentlicht und eine Verschiebung auf den Herbst 2021 verkündet.Ähnlich wie in klassischen Match-3-Titeln (z.B. Puzzle Bobble) werden Farbkugeln nebeneinander bugsiert, um sich aufzulösen. In dieser VR-Interpretation wirft man sie allerdings präzise per Bewegungssteuerung in den Reaktor oder kombiniert sie miteinander - was im Herbst auch auf der Oculus Quest möglich wird.Das Knobelspiel wird mit Elementen aus Action-Adventures, Erkundungsspielen und Adventures ergänzt, so dass man vor und zwischen den Runden erst einmal das verfallene, teils defekte Kraftwerksgebäude in Schuss bringen muss. Dazu gibt es offenbar Minispiele, die sich ums Fensterputzen und Schrubben von Farbflecken, das Aufdrehen von Ventilen und Ziehen von Hebeln sowie das Zerkloppen von Kisten mit der Axt drehen.Auch eine mysteriöse kleine Hintergrundgeschichte soll hinzugefügt werden. Der fliegende Roboter Dottie führt den Spieler diesmal mit deutlich mehr Textzeilen (auf Deutsch z.B. erneut von der Youtuberin GamingLadyNici vertont) herum und vergibt zwischen den Levels die diversen Aufgaben.- Solve the mystery in story mode - Explore the Rainbow Reactor and solve wide range of puzzles as you gather more and more strange tools from the factory floor. Beat the top score in fast-paced color-matching style gameplay to power the machinery, bring the lights back on, and learn the truth of the factory's downfall!- Get to work in arcade mode - Challenge yourself to nine rounds of non-stop color-matching gameplay as the difficulty rises, and overcome the hazards and dangers hiding on the factory floor!- Turn down the pressure in single shift mode - Practice and perfect your skills in a customisable game.- Take on your friends in party mode - Designed for localized play, who can top your own personal scoreboard and become the Rainbow Reactor's best employee?Rainbow Reactor offers a range of modified color palettes for our colour blind players."Mittlerweile arbeiten übrigens auch Taito und Survios an einem ähnlichen Quest-Puzzlespiel ( Puzzle Bobble VR: Vacation Odyssey ) - in dem die Blasen allerdings per Schleuder zu schwebenden, rotierenden Kugelgebilden verschossen werden.Letztes aktuelles Video: Evolution of Rainbow Reactor 2017 2019