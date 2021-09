Rainbow Reactor: Fusion: Erweitertes Knobelspiel mit Wurfgeschick für Oculus Quest veröffentlicht

Screenshot - Rainbow Reactor: Fusion (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Rainbow Reactor: Fusion (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Rainbow Reactor: Fusion (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Rainbow Reactor: Fusion (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Rainbow Reactor: Fusion (OculusQuest, VirtualReality)

Tunermaxx Media hat eine aufgebohrte Oculus-Quest-Umsetzung seines Steam-Geheimtipps Rainbow Reactor veröffentlicht. In Rainbow Reactor: Fusion werden ähnlich wie in klassischen Match-3-Titeln (z.B. Puzzle Bobble VR: Vacation Odyssey ) Farbkugeln nebeneinander bugsiert, damit sie sich auflösen. In dieser VR-Interpretation wirft man sie allerdings präzise per Bewegungssteuerung in den Reaktor oder kombiniert sie miteinander.Das Knobelspiel wurde mit Elementen aus Action-Adventures, Erkundungsspielen und Adventures ergänzt, so dass man vor und zwischen den Runden erst einmal das verfallene, teils defekte Kraftwerksgebäude in Schuss bringen muss. Dazu gibt es Minispiele, die sich ums Fensterputzen und Schrubben von Farbflecken, das Aufdrehen von Ventilen und Ziehen von Hebeln sowie das Zerkloppen von Kisten mit der Axt drehen.Auch eine mysteriöse kleine Hintergrundgeschichte wurde hinzugefügt. Der fliegende Roboter Dottie führt den Spieler diesmal mit deutlich mehr Textzeilen (auf Deutsch z.B. erneut von der Youtuberin GamingLadyNici vertont) herum und vergibt zwischen den Levels diverse Aufgaben."Mach' dich bereit für ein abgedrehtes Abenteuer im Rainbow Reactor – wo story-basierte Erkundung mit rasantem Gameplay im Match-3-Stil fusioniert wird! In einer Cyber-Deco-Zukunft, in der saubere Farb-Energie die Stadt mit Strom versorgt, wirst du wegen eines Notfalls zum Rainbow Reactor gerufen. Alfred Luzian von Hoffenhasselbrock – der exzentrische Erfinder der Regenbogen-Fusion – ist verschwunden. Deswegen liegt es nun an dir, den Reaktor wieder in Gang zu bringen.Während du allerlei widerspenstige Gerätschaften wieder in Schwung bringst, kannst das dunkle Geheimnis lüften, das sich in diesem futuristischen Kraftwerk abgespielt hat. Während du dich immer weiter umschaust und verschiedene Werkzeuge verwendest, um alle geschlossenen Bereiche des Gebäudes zu öffnen, musst du unzählige bunte Energiebälle werfen und kombinieren. Nur so kannst du Dottie, deiner mürrischen Roboter-Chefin, beweisen, dass du in der Lage bist, die Stadt zu retten – auch wenn du "nur" ein Mensch bist!"