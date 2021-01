Indiana Jones: Neues Indy-Spiel bei Bethesda und den Wolfenstein-Machern in Entwicklung

A new Indiana Jones game with an original story is in development from our studio, @MachineGames, and will be executive produced by Todd Howard, in collaboration with @LucasfilmGames. It'll be some time before we have more to reveal, but we’re very excited to share today’s news!



Überraschung! Ein neues Indiana-Jones-Spiel befindet sich bei Bethesda und damit auch bei Microsoft in Entwicklung. Das Spiel entsteht bei Machine Games ( Wolfenstein: The New Order Wolfenstein 2: The New Colossus etc.) und Todd Howard ( Skyrim Fallout 76 ) wird die Rolle als ausführender Produzent übernehmen - in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games."Das Spiel wird eine völlig eigenständige Geschichte erzählen, die auf dem Höhepunkt der Karriere des berühmten Abenteurers spielt", heißt es von Lucasfilm Games. Es wird allerdings noch einige Zeit dauern, bis sie "mehr zu zeigen" haben. Aktuell gibt es nur die schnöde Ankündigung mit dem wenig aussagekräftigen Teaser-Video - wie schon bei Starfield oder The Elder Scrolls 6