Indiana Jones: Machine Games hat Produktion gestartet

The Indiana Jones game by MachineGames is now in production.

Work on Deathloop by MachineGames was finished in February. pic.twitter.com/OTPLN1JT8p



— Timur222 (@bogorad222) May 15, 2021

Nach der Ankündigung Anfang des Jahres hat MachineGames im März offenbar auch die Produktion des neuen Videospiels rund um Indiana Jones gestartet. Das meldet Screen Rant und bezieht sich dabei auf einen Tweet, der seinerseits das LinkedIn-Profil von Rik Nieuwdorp aufgreift, dem Lighting Artist von MachineGames. Aus diesem geht hervor, dass er die Mitarbeit an Deathloop im Februar 2021 beendet hat und seit März aktiv an Indiana Jones arbeitet. Mit Blick auf bisherige Entwicklungszyklen des Studios wird bereits spekuliert, dass man nicht mit einer Veröffentlichung vor Ende 2022 oder Anfang 2023 rechnen sollte.Derweil wird Indiana Jones nicht nur in Videospielen, sondern auch auf der großen Leinwand ein Comeback feiern: Die Dreharbeiten zum noch namenlosen Sequel, in dem Harrison Ford einmal mehr in die Rolle des berühmten Archäologen schlüpfen wird, sollen noch im Sommer beginnen. Der Kinostart ist für den 28. Juli 2022 geplant. Ebenfalls mit dabei: Mads Mikkelsen ("Death Stranding") und der deutsche Schauspieler Thomas Kretschmann.