Indiana Jones: Nun doch nicht Xbox-exklusiv?

Das kommende Spiel von Bethesda, beziehungsweise Machine Games, rund um den bärbeißigen Peitschenschwinger, kommt laut den neuen Aussagen eines Brancheninsiders nun wahrscheinlich doch auch für weitere Konsolen.Als sich Microsoft die mehr oder minder fähige Spieleschmiede Bethesda und deren Tochterfirmen wie etwa Machine Games, ID Software und Arkane Studios einverleibt hatte, war die Sorge bei vielen Spielern groß: Kommen nun alle zukünftigen Spiele aus deren Hand nur noch für Xbox-Konsolen und den PC?Sicher ist: Die nächsten fälligen Gassenhauer, wie Starfield oder Elder Scrolls 6 erscheinen ausschließlich im Xbox-Universum. Bei Indiana Jones, welches sich aktuell bei Machine Games in der Entwicklung befindet, ist die Sachlage laut dem Brachen-Spezi Jez Corden allerdings eine andere. Denn seinen aktuellen Angaben zufolge, plant Microsoft hier ebenfalls einen Release auf weiteren Plattformen. Eine Playstation-Variante der neuesten Abenteuer des umtriebigen Doktor Jones, könnte also Wirklichkeit werden.Seit der Ankündigung von Indiana Jones von Machine Games, gab es außer einer mehr oder weniger aussagekräftigen Kamerafahrt über einen mit Details gespickten Schreibtisch, noch keine weiteren Infos oder gar Gameplay-Material. Das könnte sich bald ändern, vielleicht begeistert Indy auf dem kommenden Microsoft- und Bethesda-Showcase am 12. Juni um 19:00 mit ersten Spielszenen?