Indiana Jones: Doch kein PlayStation-Release für Indie: Microsoft sorgt für Exklusivität

Indiana Jones: Die Peitsche reicht nicht bis zur PlayStation

Trotz seines beachtlichen Alters istnoch lange nicht im Ruhestand: Mit Indiana Jones und das Rad des Schicksals schwingt sich der Abenteurer in Kürze ins Kino und eine neue Videospiel-Adaption ist auch geplant.Um die ranken sich aktuell noch viele Fragen, insbesondere einfehlt dem von Machine Games entwickelten Titel zum Beispiel. Fest steht dafür jetzt, dass aus der ursprünglich geplanten PlayStation-Version des Spiels nichts mehr wird: Microsoft hat entschieden, dass der Indiana Jones-Titelerscheint.Wie auch viele andere pikante Infos rund um Microsoft und Xbox ist dieser Umstand im Rahmen der Verhandlungen rund um den Deal zwischen dem Windows-Entwickler und Activision Blizzard ans Licht gekommen. Wie The Verge berichtet, bestätigte Pete Hines, Bethesdas Chef des Global Publishing, diewährend der Anhörung zwischen der Federal Trade Commission und Microsoft.Als Grund für die interne Entscheidung von Microsoft gab Hines an, dass es neben dem Release für den Game Pass vor allem um einging: „Der Hauptgrund ist in meinen Augen, was ich über die Reduzierung von Risiken gesagt habe und dass wir ein gewisses Maß an Gewissheit wollen. Wir arbeiten mit einem Lizenzgebenden, der sehr viel Feedback zu dem hat, was wir machen, was den Zeitplan verlängert.“Ein Zeitplan, der ohnehin schon ziemlich langfristig ausfallen dürfte, denn bislang glänztvor allem durch Abwesenheit –war der Actionheld nicht zu finden. Wie Hines überdies berichtete, war laut dem Vertrag mit Disney ein– bis zu Microsofts Kauf von Bethesda und damit auch von Machine Games.Genau wie bei Bethesdas kommendem Portfolio sowie anderen Spielen aufgekaufter Studios, darunter auch Arkane mit ihrem zuletzt veröffentlichten, versucht Microsoft durch die Transaktionen zunehmend einaufzubauen, um mit Sony zu konkurrieren. Wie erfolgreich sie dabei sein werden, hängt auch davon ab, ob der Deal mit Activision Blizzard am Ende genehmigt wird –