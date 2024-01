Indiana Jones: Gerüchte um Release im aktuellen Jahr aufgetaucht

Indiana Jones: Release offenbar früher als gedacht

Seit gut drei Jahren wird im schwedischen Uppsala bei MachineGames anunter der Aufsicht von Bethesdasgearbeitet. Gezeigt wurde bislang aber noch nichts von dem Action-Adventure, aber möglicherweise könnte es jetzt ganz schnell gehen.Erst am Dienstag hat Microsoft als Publisher angekündigt, dass das Unternehmenausführlich über Indiana Jones sprechen wird. Dann sollen auchpräsentiert werden – und eventuell folgt sogar schon ein, wie es aktuell in der Gerüchteküche heißt.Laut Informationen des in der Regel gut informierten Insiders Tom Henderson soll Indiana Jones nämlicherscheinen. Hierfür, so heißt es bei Insider Gaming , beruft sich Henderson auf nicht näher genannte Quellen, die allerdings der Entwicklung nahe stehen sollen. Angesichts der bevorstehenden Präsentation, die im Vorfeld als eines der möglichen Highlights der Developer_Direct gilt, wäre die Verkündigung eines Releasetermins für 2024 durchaus im Rahmen der Möglichkeiten.Dafür spricht laut Insider Gaming, dass Bethesda einst die Hoffnung hatte, Indiana Jones bereits im Finanzjahr 2022 zu. Dies soll aus einem Dokument, welches anlässlich der Gerichtsverhandlung bezüglich der Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft aufgetaucht ist, hervorgehen. Aufgrund der weltweiten Covid-Pandemie konnte aber an diesem Plan nicht festgehalten werden.Darüber hinaus dürfte auch diefür ein vermutlich relativ lineares Action-Adventure durchaus im Rahmen sein. Dennoch gilt: Bestätigt sind die vermeintlichen Informationen bislang nicht. Microsoft und Bethesda haben die Gerüchte nicht kommentiert.Ob Tom Henderson in Bezug aufdemnach richtig liegt, werden wir voraussichtlich am 18. Januar erfahren. Dann soll die