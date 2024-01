Indiana Jones: Hinweise auf den Namen zum "Indy"-Titel

Indiana Jones: Lucasfilm hat sich schon die Domain gesichert





I might have found the official title of Bethesda's Indiana Jones game developed by MachineGames:



INDIANA JONES AND THE GREAT CIRCLE



Lucasfilm registered several domains on January 9th, 2024, with that title, such as:

https://t.co/PtXjpar7N1 (this one leaves no doubt that it… pic.twitter.com/XGVVyasrbM



— Kurakasis (@Kurakasis) January 10, 2024



Nach der Developer Direct am 18. Januar, die um 21 Uhr deutscher Zeit startet, wissen wir mehr. Dort soll nicht nur ein Releasetermin verkündet, sondern auch erstes Gameplay-Material gezeigt werden. Außerdem soll es dort neue Infos zu Avowed und Senua’s Saga: Hellblade 2 geben Nach der Developer Direct am 18. Januar, diestartet, wissen wir mehr. Dort soll nicht nur ein Releasetermin verkündet, sondern auch erstes Gameplay-Material gezeigt werden. Außerdem soll es dort

In der kommenden Woche wird es bei der Developer Direct von Microsoft Informationen über neue beziehungsweise in der Entwicklung befindliche Xbox-Spiele geben. Darin soll es unter anderem um dasgehen, das vor mittlerweile drei Jahren angekündigt wurde.Nachdem bereits durchgesickert war, dass der Release des Spiels offenbar schon für dieses Jahr angedacht ist, willherausgefunden haben, wie der Titel lauten könnte – und hat dafür sachdienliche Hinweise.So habe sich Lucasfilm in dieser Woche mehrere Webseiten-Domains gesichert, die „“ beinhalten, schreibt User Kurakasis. Die URL indianajonesandthegreatcirclegame.com lasse keinen Zweifel, dass es sich hierbei um den Namen des Spiels handeln soll. Außerdem sei bereits vor zwei Jahren The Great Circle als Marke für Videospielservices angemeldet worden.Was wir durch den ersten Teaser von 2021 bereits wissen, ist, dass das Spiel etwas mit dem Vatikan zu tun haben könnte, da in dem kurzen Video einund einzu sehen ist. Andererseits ist dieser erste Einblick schon sehr alt: Es könnte sich ebenso gut um einen sehr frühen Entwurf handeln, der mittlerweile verworfen wurde.