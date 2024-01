Indiana Jones and the Great Circle: Was wir bisher wissen: Release, Gameplay und Infos im Überblick

Indiana Jones and the Great Circle: Wann ist der Release?

Auf der Suche nach dem großen Kreis: Indiana Jones reist mal wieder um die Welt.

Gameplay: Wie wird sich Indiana Jones spielen?

Story: Zu welcher Zeit spielt Indiana Jones?

Mit der Peitsche und aus der First Person werdet ihr in Indiana Jones kämpfen können.

Wer spielt und spricht Indiana Jones?

Der Videospiel-Indy ist zwar dem jungen Harrison Ford nachempfunden, aber gesprochen wird er von Troy Baker.

Nach zwei eher durchwachsenen Filmabenteuern kehrt Indy endlich zurück auf die Videospielbühne: Machine Games und Bethesda enthülltenim Rahmen der. Wir fassen für euch diezusammen.Denn das schwedische Entwicklerstudio hatte viel zu zeigen und noch mehr zu erzählen über das kommende Abenteuer des wohl berühmtesten Archäologen der Welt. Neben einemging es um diedes Spiels, wer in die Rolle von Indy schlüpft und wann mit einemdes Action-Adventures, welches in Deutschland übrigens alsveröffentlicht wird, zu rechnen ist.Wir beginnen direkt mit der wohl wichtigsten Info: Indiana Jones and the Great Circle soll voraussichtlichfür denund dieerscheinen. Damit bestätigen sich die, die ebenfalls eine Veröffentlichung in diesem Jahr erwartet haben.Einen genauen Tag oder Monat gibt es noch nicht. Es wirkt aber so, als würden Microsoft und Bethesda darauf bauen, dass Indys neues Abenteuer das große Spiel zumwird. Ein Release im Oktober oder November wäre demnach denkbar.Indiana Jones and the Great Circle wird ein Action-Adventure, welches ihr vorwiegend aus derund natürlich als namensgebender Titelheld erlebt. In einzelnen Momenten, wie etwa Zwischensequenzen oder wenn ihr an einer Regenrinne hochklettert, werdet ihr den guten Indy aber auch in voller Montur sehen können.Darüber hinaus versprechen die Entwickler, dass der Fokus auf den üblichen Stärken des Franchise liegt: Euch erwartet demnach eine Mischung aussowie eine Reise an verschiedene Orte der Welt. Ähnlich wie in den Filmen wird zwar auch geschossen, aber überwiegend kämpft Indy entweder mit der bloßen Faust oder nutzt die. Letztere ist allerdings mehr als nur eine Waffe, denn sie dient ebenso zur Fortbewegung, wie dervermittelt:Einwird Indiana Jones and the Great Circle übrigens nicht. Stattdessen heißt es von Machine Games, dass ein Mix aus linearen Setpieces und ein paar Open-Area-Maps angestrebt wird, in denen ihr dann auch abseits der Wege das eine oder andere Geheimnis erkunden könnt.Keine Sorge, nach dem arg enttäuschenden Indiana Jones und das Rad des Schicksals wird nicht noch einmal versucht, die Geschichte näher an die Gegenwart zu holen. Stattdessen ist Indiana Jones and the Great Circle im Jahrangesiedelt und ordnet sich zwischen den Ereignissen vonundein, den bekanntlich zwei besten Verfilmungen der Reihe.Im Zentrum steht das, dessen Rätsel, wie sollte es anders sein, Indiana Jones lösen muss. Immerhin sind auch die Nazis rund um denauf der Suche nach diesem Geheimnis, um einen Schlüssel zu einer uralten Macht zu finden. Entwickler Machine Games beschreibt Voss als "perfekten Kontrast zu Indy", der zudem "hochintelligent" sei.Immerhin seid ihr als Indiana Jones nicht komplett auf euch gestellt. Ebenfalls wie in den Filmen wird Indy auf seinen Reisen begleitet, darunter von, einer Enthüllungsjournalistin, die ein persönliches Interesse daran hat, sich auf die Suche nach dem Großen Kreis zu begeben. Mehr Details wollte das Team aber noch nicht verraten.Wer es anhand der Bilder und des Gameplay-Trailers noch nicht erkannt hat: Rein optisch sieht Indiana Jones im Spiel aus wie ein, was durchaus Sinn ergibt. Immerhin ist das Franchise eng mit dem US-Schauspieler verbunden, der bereits fünfmal zu Hut und Peitsche gegriffen hat. Die Stimme allerdings ist jemand anders., den viele vermutlich als Synchronsprecher von Joel ausoder als Bruder von-Protagonist Nathan Drake kennen, leiht Indy seine Stimme. Das ist auch recht deutlich zu hören, obwohl sich Baker durchaus Mühe gibt, den Charme des jungen Fords nachzuahmen.Die neue Stimmenbesetzung gibt es ebenso in der deutschen Version, bei derzu hören ist. Ob dies möglicherweise aufgrund des Alters passiert ist, immerhin ist Ford bereits 81 und Pampel 78 Jahre alt, oder es andere Gründe für die Wahl der Synchronsprecher gibt, bleibt bislang unbeantwortet.Mitzu Indiana Jones and the Great Circle ist im Laufe des Jahres zu rechnen. Sollte das Team den geplanten Release in diesem Jahr einhalten, dürfte es wohl spätestens im Sommer mehr zu sehen geben. Vielleicht muss jemand in der 4Players-Redaktion auch jetzt noch mal seine