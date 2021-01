Moo Lander: Zweistick-Shooter mit zähmbaren Kühen angekündigt

Multiplayer



Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Moo Lander (PC, PS4, Switch, One)

Im frisch angekündigten Zweistick-Shooter Moo Lander begibt man sich laut Steam mit dem letzten Raumschiff seiner Zivilisation auf die Suche nach einer unendlichen Milchquelle. Das bulgarische Team The Sixth Hammer hat das Spiel neben der PC-Fassung auch etwas schwammig für "Playstation, Xbox und Nintendo Switch" angekündigt und bezeichnet es selbst als "2D-Abenteuer-Platformspiel". Als Release-Zeitraum ist der Herbst 2021 geplant."Entdecken Sie Geheimnisse, lösen Sie Rätsel, bekämpfen Sie intelligente Feinde und zähmen Sie mächtige Kühe!Milch – die Energiequelle, die mit den Hypernovas konkurriert, ist nach dem Krieg verloren! Ihre Mission ist es, ein uraltes Gerät zu entdecken, das unendliche Mengen davon produziert. Können Sie es rechtzeitig erreichen? Das Schicksal der Landers liegt in Ihren Händen!DIE MÄCHTIGEN KÜHE ZÄHMENDiese mächtigen Bosse bedrohen Ihre Mission. Wir haben eine fortgeschrittene Kuh-KI entwickelt, und Sie müssen Ihre Fähigkeiten beherrschen, um ihren Intellekt zu besiegen!INTELLIGENTE FEINDE BEKÄMPFENÜber 20 verschiedene Arten von Feinden warten auf Sie! Ihr Ziel ist der Miserfolg der Mission. Jeder von ihnen erfordert einen einzigartigen Ansatz, um besiegt zu werden.IHR SCHIFF NACHRÜSTENIm Laufe des Spiels werden Sie ständig taktische und kämpferische Fähigkeiten freischalten. Diese können Sie dann auf eine Weise weiter ausbauen, die Ihren spezifischen Spielstil prägt.ENGAGIERTE EINZELSPIELER-KAMPAGNESpielen Sie die emotionale, mehr als 6 Stunden lange Kampagne voller unvergesslicher Charaktere und Wendungen der Handlung.EINZIGARTIGE UMGEBUNGEntdecken Sie wunderschöne, aber tödliche, handwerklich hergestellte Landschaften. Während Ihrer Reise werden Sie durch viele verschiedene Gebiete gehen - jedes mit seinen eigenen Herausforderungen, Feinden und Rätseln.SEIEN SIE DIE KUHÜbernehmen Sie die Kontrolle über die mächtigen Kühe und treten Sie gegen die Helden der Geschichte an. Versuchen Sie, Ihre Milch vor den Landarbeitern zu schützen!STEAM REMOTE PLAYProfitieren Sie von der neuesten coolen Funktion von Steam - Remote Play. Teilen Sie Ihre Koop-Spiele per Fernzugriff mit Freunden und lassen Sie dem Spaß keine Grenzen setzen.COUCH CO-OPErleben Sie das Spiel mit bis zu 4 Ihrer Freunde in verschiedenen süchtig machenden Couch-Koop- und Mehrspielermodi!4 MODESKämpfen Sie mit Ihren Freunden gegen unsere mächtige Kuh-KI, führen Sie brutale PvP-Kämpfe, springen Sie in rasante Kuhverfolgungsjagden oder verbünden Sie sich mit unseren intelligenten Feinden - es gibt viel zu erforschen in der außerirdischen Welt von Moo Lander."