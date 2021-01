Potentia: An The Last of Us erinnerndes Endzeitabenteuer für PC im Anmarsch

Screenshot - Potentia (PC) Screenshot - Potentia (PC) Screenshot - Potentia (PC) Screenshot - Potentia (PC) Screenshot - Potentia (PC) Screenshot - Potentia (PC) Screenshot - Potentia (PC) Screenshot - Potentia (PC) Screenshot - Potentia (PC) Screenshot - Potentia (PC) Screenshot - Potentia (PC) Screenshot - Potentia (PC) Screenshot - Potentia (PC)

Am 12. Februar 2021 wollen die türkischen Entwickler Wily Pumpkin ihr postapokalyptisches Action-Adventure Potentia für PC veröffentlichen. Auf Steam kann man bereits eine kostenlose Demo des an The Last of Us erinnernden narrativen Einzelspieler-Abenteuers herunterladen. Die Macher beschreiben ihr Debütwerk wie folgt: "Die Spieler übernehmen die Kontrolle über die Hauptfigur Victor und erleben seine actionreiche Geschichte im Potentia-Universum.Die Geschichte beginnt mit einem seltsamen Ereignis, das den größten Teil der lokalen Bevölkerung auslöscht und niemand kennt das wahre Ausmaß des Schadens. Behörden gibt es nicht mehr, jeder einzelne Tag wird zu einem weiteren Kampf ums Überleben. Victor kämpft gegen bewaffnete Feinde, um seine Lieben zu schützen. Während seiner Reise bekommt er auch Hilfe von einem unerwarteten alten Freund.Stealth-Gameplay oder volle Action ist möglich. Ebenfalls, durch die Weiterentwicklung der Geschichte stehen den Spielern auch verschiedene Arten von Gegenständen zur Verfügung. Der Spieler steuert die Hauptfigur während des gesamten Spiels aus der Perspektive der Schulterkamera. Die Traversalmechanik besteht aus einfachen Bewegungen mit Sprint, Hocken und Klettern."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer