Potentia: An The Last of Us erinnerndes Endzeitabenteuer für PC erschienen

Am 11. Februar 2021 haben die türkischen Entwickler Wily Punpkin ihr postapokalyptisches Action-Adventure Potentia für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo auch eine kostenlose Demo des narrativen Einzelspieler-Abenteuers zum Download bereitsteht, wird noch bis zum 18. Februar ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (17,99 Euro statt 19,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 81 Prozent von 112 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Der andauernde, kaltblütige Krieg war fast vorbei. Beide Seiten kündigten an, ihre Kriegstreiben einzustellen. In dieser Nacht waren alle auf den Straßen. Die Menschen feierten ausgelassen das Ende des Krieges und die gesamte Stadt glich einem einzigen Festival. Einer unserer Freunde schmiss eine Party bei sich zu Hause. Meine Frau Anna und ich wollten uns in der U-Bahn Station treffen, um uns unseren Freunden anzuschließen. Was soll ich noch sagen…? Wir waren einfach glücklich.Doch wie es sich herausstellt, war unsere Freude nur von kurzer Dauer. Alle unsere Hoffnungen auf Frieden sollten verschwinden - mit den meisten Menschen um uns herum.Alles verschwand im Bruchteil einer Sekunde. Eine unbekannte energetische Waffe traf die Stadt. Niemand kennt das wahre Ausmaß des Schadens. War es nur die eine Stadt, das Land oder gar der ganze Planet? Gebäude und Infrastruktur blieben erhalten. Tiere und Pflanzen unversehrt. Aber die Menschen... Viele haben sich einfach aufgelöst. Niemand beantwortet mehr unsere Funksprüche. Keiner kommt uns zur Hilfe. Es scheint so, als seien alle ausgelöscht worden. Niemand ist mehr da, außer ein paar durchgeknallte Irre. Nur wenige von uns haben den Angriff überlebt. Es waren so wenige, die sowohl überlebten als auch bei Verstand blieben, dass wir weder die Regierung noch die Strafverfolgung aufrecht erhalten konnten. Aus den Leuten wurden wahre Monster. Nun galt das Überleben des Stärkeren. Jeder einzelne Tag stellt uns vor neuen Herausforderungen, aber wir werden bestehen, wir werden überleben! Koste es, was es wolle.""Nähere dich leise deinen Gegnern und bringe sie mit deiner treuen Brechstange zum Schweigen. Mach dir im Nahkampf die Hände schmutzig, falls du entdeckt wirst. Solltest du eine lautlose Fernkampfwaffe bevorzugen, kannst du deine Gegner mit deinem Bogen heimlich niederstrecken. Sollte es dreckig werden, kannst du zu deinem bewährten Sturmgewehr wechseln und im schlimmsten Fall solltest du stets deine Pistole griffbereit halten. Und am allerwichtigsten: Teile dir deine Munition und Medikits gut bedacht ein - wenn du all das überleben willst, musst du achtsam mit deiner Ausrüstung umgehen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer