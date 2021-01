Clone Drone in the Danger Zone: Beliebte Laserschwert-Action bereitet sich auf den PC- und Konsolenstart vor

Einzigartiges Slice-and-Dice-Gameplay: Time jeden Angriff perfekt in intensiven physikbasierten Kämpfen, in denen jedes Körperteil Voxel-genau abgetrennt und jeder Treffer den Tod bedeuten kann

Überraschende Waffen: Statte deinen Roboter passend zu deinem Spielstil mit Waffen wie Flammenschwertern und Riesenhämmern bis hin zu Ausrüstung wie Jetpacks, kolbenbetriebenen Superkicks und feuerspeienden Dinosauriern aus

Single-Player-Abenteuer: Tauche ein in eine epische Geschichte über den Widerstand der Menschen gegen die Roboterherrschaft im Story-Modus oder versuche dich an den Endlos- und Herausforderungsmodi

Online-Koop: Nutze die Macht der menschlichen Freundschaft (und Laserschwerter!), um in der Arena zu überleben

Online-Versus-Modus: Kämpfe gegen Freunde in "Last Bot Standing" - Ein Battle-Royale-ähnlicher Spielmodus mit bis zu 15 Spielern oder fordere sie in 1v1-Duellen heraus

Level Editor: Erstelle eigene Level und Herausforderungen und teile sie mit anderen Menschen! Erkunde die reichhaltige Workshop-Bibliothek mit fast 30.000 fantastischen, von Menschen gebauten Level (nur auf Steam)

Spaßiger Kommentar: Mit über 38.000(!!!) gesprochenen Wörtern liefern Commentatron und Analysis-Bot einen laufenden Kommentar zu deiner Leistung und reagieren auf deine Aktionen

Die kalifornischen Entwickler Doborog Games wollen ihre seit 2017 im Early Access befindliche und auf Steam bis dato "äußerst positiv" bewertete Robo-Arena-Action Clone Drone in the Danger Zone noch Anfang 2021 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen . Der Launch soll mit dem Start des Kapitel-5-Updates einhergehen und auf allen Plattformen gleichzeitig erfolgen. Bisher habe sich das futuristische Voxel-Kampfspiel "hunderttausendfach" verkauft und fast 30.000 Steam-Workshop-Einsendungen von der Community erhalten.Spielbeschreibung des Herstellers: "Clone Drone in the Danger Zone ist ein Third-Person-Roboter-Schwertkampf-Spiel, bei dem jedes Körperteil abgetrennt werden kann in einer Vielzahl von Einzelspieler-, Online-Multiplayer- und Online-Koop-Modi. Mit deinem menschlichen Bewusstsein, das in einen Roboter-Gladiator heruntergeladen wurde, musst du die finsteren Prüfungen der Arena überleben und dich dem menschlichen Widerstand gegen das böse Roboterimperium anschließen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: PC Launch Console Teaser Trailer