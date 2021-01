Dash Dash World: Bunter VR-Fun-Racer rast in Steams Early Access

Screenshot - Dash Dash World (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Dash Dash World (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Dash Dash World (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Dash Dash World (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Dash Dash World (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Dash Dash World (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Dash Dash World (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Dash Dash World (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Dash Dash World (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Dash Dash World (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Dash Dash World (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Dash Dash World (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality)

In den offiziellen Stores für Oculus Quest und Rift ist der Fun-Racer Dash Dash World bereits seit Oktober 2020 als Vollversion erhältlich, doch mittlerweile ist auf Steam auch eine Early-Access-Version für weitere VR-Headsets gestartet. Dort soll die finale Fassung im Laufe des ersten Quartals fertig werden.Drift-Boosts, Gleitschirme und Extra-Einsatz erinnern an Mario Kart, Waffen wirft man hier allerdings eigenhändig per Bewegungssteuerung auf die Strecke. Bekannte Gesichter oder Lizenzen scheint man nicht an Land gezogen zu haben, die Nutzer-Bewertungen fallen aber bereits sehr positiv aus. Versprochen werden über hundert Spielstunden, diverse Waffen sowie über eine Billion anpassbare Teile. Steam erläutert:"Fahre mit bis zu acht Freunden um die WetteOffline-Story-ModusÜber 100 Stunden Gameplay, Quests & AchievementsCross-Platform-Play mit Oculus Rift & QuestCloud-SaveRegelmäßige Online-TurniereOptionen zur Verhinderung von Motion-SicknessPasse jedes Detail an, vom Outfit bis zur Felge deines AutosIn Kürze geplant: Mehr Kurse, Waffen und Online-Turniere"