Asdivine Hearts 2: Startschuss für das Retro-Rollenspiel auf PS4

Am heutigen 15. Januar 2021 haben KEMCO und Exe-Create das bereits für PC, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android und PlayStation Vita erschienene 2D-Rollenspiel Asdivine Hearts 2 auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 14,99 Euro - Mitglieder von PlayStation Plus erhalten in den ersten beiden Verkaufswochen 20 Prozent Rabatt auf den Nachfolger von Asdivine Hearts In der Spielbeschreibung heißt es: "Zwei Jahre nach ihrem ersten Abenteuer suchen Zack und seine Freunde eine neue Aufgabe zur Rettung der Parallelwelt von Archelio, die kurz dem Gefrieren zu Eis steht. Durch eine gute Zusammenfassung des bisherigen Geschehens können die Spieler direkt in Asdivine Hearts II einsteigen, ohne das vorhergehende Spiel gespielt zu haben!Mit einem brandneuen Teamsystem kannst du mit bis zu sechs Figuren kämpfen und die Angriffe mächtiger Gegner zerschlagen! Erlebe das geballte Know-how jahrelanger RPG-Entwicklung und sammle Juwelen ein, um die Fähigkeiten der Figuren zu verbessern, weil das beliebte Rubix zurück ist. Gib seltenen Waffen mehr Power, um einen persönlichen Vernichter des Bösen zu erschaffen! Entsende Freunde, um Gildenmünzen zu verdienen, während die Truppe an ihrer Aufgabe arbeitet! Oder rüste einfach ihre Juwelen aus, um ihre Fähigkeiten zu erhöhen!" Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Trailer