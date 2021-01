Can't Drive This: Im verrückten Koop-Rennspiel entsteht die Strecke direkt vor der Motorhaube

Manche Bauprojekte werden heutzutage deutlich später beendet als angekündigt, doch das Koop-Rennspiel Can't Drive This von Pixel Maniacs und Perp Games treibt es auf die Spitze: Der mit dem Aufbau betraute Spieler baut dem Fahrer die Streckenteile direkt vors Auto - und zwar erst rund eine Sekunde, bevor das Fahrzeug hinüber düst. Wer zu zaghaft und langsam fährt, explodiert natürlich.Um die Sache noch spannender und bescheuerter zu machen, enthalten die Bauteile allerlei Hindernisse wie Hämmer, Wasserlachen, Hüpfkissen oder Bumper. Online darf man lediglich zu zweit gemeinsam herumalbern, auf dem lokalen Splitscreen liefern sich bis zu vier Spieler ein Duell aus Bau und Raserei. insgesamt werden vier Modi mitgeliefert. Der Startschuss für die Disc-Version soll Anfang 2021 auf PS4 und PS5 fallen. Steam-Nutzer können bereits seit 2016 im Early-Access rasen. Dort wird erläutert:Can't Drive This ist ein kompetitives co-op (ja, das gibt's) Multiplayer-Party-Rennspiel. Fahr deinen Monster Truck WÄHREND dein Mitspieler die Straße baut. Und fahr nicht zu langsam, sonst EXPLODIERST du. So wie Sandra Bullock in diesem Film, in dem das so ähnlich war. Aber mit einem Bus. Und sie explodiert nicht (Spoiler-Alarm). Keanu Reeves war auch in dem Film.- Gesicht-ins-Gesicht Couch-coop mit deinem liebsten Feind! Schnapp dir ein paar Freunde und ein paar Controller, und lasst die Freundschafts-Zerstörung beginnen! (Wir sollten es zwar vermutlich, übernehmen aber keinerlei Verantwortung für eventuell auftretende bleibende Schäden an zwischenmenschlichen Beziehungen.)- Falls du gerade keine Freunde da hast, spiel allein, oder mit einer zufälligen Person aus dem Internet! Erlebe die Freude von Can't Drive This ohne diesen nervigen, müffelnden Freund neben dir. Du weißt schon wen ich meine.Wo ist denn der Spaß am Online Multiplayer, wenn es keine Customization gibt, fragst du? Eine sehr intelligente Frage, du wunderschöne Person! Can't Drive This hat eine Gazillion* freischaltbare Teile, und einen Fahrzeug-Editor, damit du der ganzen Welt zeigen kannst wie großartig du bist! Wie wir alle wissen, kann aber nur ein Spieler fahren – der andere baut. Daher gibt es auch einen Straßen-Editor! Erstelle deine ganz persönliche Strecke und lass deine Freunde auf einem goldbesetzen gelben Ziegelsteinweg fahren, wenn das dein Ding ist.- Rennspiel (Was das Spiel ist)- Level-Editor (Das Spiel ist auch das!)- Anpassbare Fahrzeuge- Anpassbare Strecken- Single-Player- 2-Spieler Online Multiplayer- Lokaler Multiplayer (Bis zu 4-Spieler Split-Screen)*Nicht wirklich eine Gazillion teile. Gazillion ist wahrscheinlich nicht mal ein Wort."