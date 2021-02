Can't Drive This: Verrücktes Koop-Rennspiel erscheint im März

Yes! Finally! We have a release date! 🥳



Can't Drive This is launching on Friday, March 19th on:

- Steam

- Nintendo Switch

- PlayStation 4 & 5 (digital & boxed!)

- Xbox



🚗💥🚗💥🚗💥🚗💥 pic.twitter.com/f88yTUsyP9



— Pixel Maniacs (@pixel_maniacs) February 22, 2021

Die Vollversion des Rennspiels Can't Drive This ab 24,99€ bei kaufen ) der Pixel Maniacs hat einen Release-Termin bekommen: Am 19. März soll die Download-Fassung für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch sowie PC erscheinen - so die Entwickler auf Twitter. Am gleichen Tag sind zudem Box-Versionen für PlayStation 4 und 5 geplant.Das Spielprinzip des kooperativen Fun-Racers wirkt nicht gerade gewöhnlich: Der mit dem Aufbau betraute Spieler baut dem Fahrer die Streckenteile direkt vors Auto - und zwar erst rund eine Sekunde, bevor das Fahrzeug hinüber düst. Wer zu zaghaft und langsam fährt, explodiert - logisch. Wer nicht warten möchte, findet auf Steam bereits eine Early-Access-Fassung.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer