Can't Drive This: Rast aus dem Early Access auf PC und Konsolen

Grünes Licht für die Ausfahrt aus dem Early Access: Ab sofort ist das Partyspiel Can't Drive This ( ab 24,99€ bei kaufen ) für PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Switch erhältlich. In dem ungewöhnlichen Spielprinzip übernimmt ein Spieler die Rolle des Fahrers, während bis zu drei Mitspieler den Bau der Strecke in Echtzeit übernehmen - inklusive diverser Hindernisse. Chaos scheint also vorprogrammiert!Für die Entwicklung zeichnet das deutsche Team Pixel Maniacs verantwortlich, das 2016 mit ChromaGun bereits ein überzeugendes Puzzlespiel mit Portal-Anleihen abgeliefert hat ( zum Test ).Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer