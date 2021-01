Tunnel of Doom: Roguelite-Action mit Tower-Defense-Elementen angekündigt

Screenshot - Tunnel of Doom (PC, Switch, One) Screenshot - Tunnel of Doom (PC, Switch, One) Screenshot - Tunnel of Doom (PC, Switch, One) Screenshot - Tunnel of Doom (PC, Switch, One) Screenshot - Tunnel of Doom (PC, Switch, One) Screenshot - Tunnel of Doom (PC, Switch, One) Screenshot - Tunnel of Doom (PC, Switch, One) Screenshot - Tunnel of Doom (PC, Switch, One) Screenshot - Tunnel of Doom (PC, Switch, One) Screenshot - Tunnel of Doom (PC, Switch, One) Screenshot - Tunnel of Doom (PC, Switch, One) Screenshot - Tunnel of Doom (PC, Switch, One) Screenshot - Tunnel of Doom (PC, Switch, One) Screenshot - Tunnel of Doom (PC, Switch, One) Screenshot - Tunnel of Doom (PC, Switch, One)

Digerati und Antti Vaihia ( Gun Bombers ) haben die mit Tower-Defense-Elementen aufwartende Roguelite-Action Tunnel of Doom angekündigt, die im Frühjahr 2021 für PC, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man den spielmechanisch an Dwerve erinnernden Hybriden bereits auf die Wunschliste setzen.Außerdem soll vom 29. Januar bis zum 1. Februar eine Open Beta auf PC stattfinden, für die man sich hier registrieren kann. Im Spiel begleitet man Angel auf der Suche nach ihrem Ehemann durch zufallsgenerierte Levels. Man sammelt Ressourcen, positioniert Abwehranlagen, aktiviert Perks und greift auch selbst mit Waffengwalt ins Geschehen ein.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer