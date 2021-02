Monster Jam Steel Titans 2: Die Spielmodi im Überblick

Am 2. März 2021 wird Monster Jam Steel Titans 2 ab 29,99€ bei vorbestellen ) für PC, PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One erscheinen. Das Monster-Truck-Rennspiel bietet im Vergleich zum Vorgänger einen Online-Multiplayer-Modus, mehr Trucks und fünf weitere Welten. Fünf Spielmodi sind geplant, und zwar Kopf-an-Kopf im Stadion, Circuit-Rennen, Waypoint, Zerstörung auf Zeit und Freestyle im Stadion. Außerdem können bis zu sechs Spieler in der offenen Welt, in Stadien oder bei Events im Online-Multiplayer teilnehmen. Die Online-Modi sind: Kopf-an-Kopf im Stadion, Zerstörung auf Zeit, Waypoint-, Rhythm- und Circuit-Rennen."Der neue Kader an Trucks umfasst nun 38 Boliden, mit dabei sind die Fan-Lieblinge Sparkle Smash, Megalodon, Higher Education, Avenger, and Backwards Bob! Die fünf brandneuen Ingame-Welten erweitern das Monster-Jam-Universum und bieten viel Raum für Erkundung und spannende Entdeckungen. Monster Jam Steel Titans 2 bietet obendrein auch etwas für Fans von kompetitiven Wettbewerben: von Kopf-an-Kopf-Stadien-Rennen bis hin zu Freestyle-Wettbewerben oder Wegpunkt-Herausforderungen. Spieler:innen können sich online mit Freunden überall auf der Welt messen und mit bis zu sechs Spieler:innen den neuen Online-Multiplayer-Modus genießen", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Competition Trailer