Rogue Heroes: Ruins of Tasos: Die Dungeontore öffnen sich im Februar auf PC und Switch

Screenshot - Rogue Heroes: Ruins of Tasos (PC) Screenshot - Rogue Heroes: Ruins of Tasos (PC) Screenshot - Rogue Heroes: Ruins of Tasos (PC) Screenshot - Rogue Heroes: Ruins of Tasos (PC) Screenshot - Rogue Heroes: Ruins of Tasos (PC) Screenshot - Rogue Heroes: Ruins of Tasos (PC) Screenshot - Rogue Heroes: Ruins of Tasos (PC) Screenshot - Rogue Heroes: Ruins of Tasos (PC)

Am 23. Februar 2021 wollen die Heliocentric Studios und Team17 das kooperative 2D-Action-Rollenspiel Rogue Heroes: Ruins of Tasos für PC und Nintendo Switch veröffentlichen . Die Konsolenfassung kann bereits für 19,99 Euro vorbestellt werden. Außerdem steht via Steam und eShop eine kostenlose Demo zum Download bereit, die im Vergleich zur Vollversion aber nur einen lokalen Mehrspielermodus umfasst.In der Spielbeschreibung heißt es: "Ein dunkles Übel regt sich unter dem einst friedlichen Land Tasos ... Tief in den vier großen Dungeons wurden die uralten Siegel, die die Titanen zurückhalten, schwer beschädigt und ihre Vasallen bringen Unheil über das Land. Die Göttinnen, die einst die Siegel schmiedeten, haben eine verzweifelte Bitte an eine Gruppe von Helden gerichtet, um die Menschen vor einem schlimmen Schicksal zu retten ...Rogue Heroes ist ein klassisches Adventure für vier Spieler mit modernen Rogue-Lite-Elementen. Verbünde dich mit deinen Freunden und reise in prozedurale Dungeons, erforsche eine riesige Welt voller Geheimnisse und besiege die Titanen, um Tasos zu befreien!"Letztes aktuelles Video: TerminTrailer