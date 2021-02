Rogue Heroes: Ruins of Tasos: Die kooperative Beutejagd hat begonnen

Rogue-lite-Adventure für vier Spieler - Spiele solo oder im Koop mit bis zu vier Spielern und besiege die Titanen! Denke daran, dass der Tod nicht das Ende ist; erhebe dich, verbessere deinen Helden und ziehe erneut los, stärker als zuvor!

Stürz dich in prozedurale Dungeons - Dank prozeduraler Engine sind keine zwei Spiele gleich! Jeder Raum hat von Hand entworfene Grundrisse, Fallen, Rätsel und Gegner, die alle zufällig zusammengestellt sind, sodass sich jeder Spieldurchlauf einzigartig anfühlt.

Klassische Waffen - In Rogue Heroes dreht sich alles um klassischen Schwertkampf aus der Vogelperspektive mit reichlich Werkzeugen, Zaubern und Waffen, wenn du Tasos erforschst und die großen Dungeons angehst. Finde klassische Waffen wie Bogen, Bumerang sowie Greifhaken und mach sie dir zunutze.

Bau dein Dorf neu auf und erhalte Upgrades! - Nutze deine hart erkämpfte Beute und baue neue Gebäude im Dorf Intori. Errichte Waffenschmieden und Fischerhütten, um deine Fähigkeiten zu erweitern und dich mit den nötigen Werkzeugen für den Kampf auszurüsten.

Mehrere Klassen - Jede mit eigenen Fähigkeiten - finde den Charakter, der deinem Spielstil entspricht und erobere Tasos zurück!

Am 23. Februar 2021 haben die Heliocentric Studios und Team17 das kooperative 2D-Action-Rollenspiel Rogue Heroes: Ruins of Tasos ab 17,99€ bei kaufen ) für PC und Nintendo Switch veröffentlicht . Der Download via Steam , wo die Nutzerreviews bislang "größtenteils positiv" ausfallen, und eShop schlägt jeweils mit 19,99 Euro zu Buche. Kostenlose Demoversionen sind ebenfalls auf beiden Plattformen verfügbar. Steam-Käufer erhalten bis zum 9. März außerdem 100 Prozent Rabatt auf das Bomber Class Pack , für das Switch-Spieler und spätere PC-Käufer 1,99 Euro berappen müssen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Rogue Heroes ist ein klassisches Adventure für vier Spieler mit modernen Rogue-Lite-Elementen. Verbünde dich mit deinen Freunden und reise in prozedurale Dungeons, erforsche eine riesige Welt voller Geheimnisse und besiege die Titanen, um das einst friedliche Land Tasos zu befreien!"Als wichtigste Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer