The Last Friend: Mischung aus Tower Defense und Prügelspiel für PC und Konsolen im Anmarsch

We're so happy and excited to be publishing @theStonebot studio's The Last Friend! https://t.co/O2bcQQzGVc



They are an amazing team in El Salvador and the game is shaping up to be a real gem!



We can't wait to have you all try it out!#indiedev #indiegame #publishing #gamedev



— Skystone Games (@Skystone_Games) January 13, 2021

Der Tower-Defense-Brawler The Last Friend von The Stonebot Studio und Ludus Games soll im Frühjahr 2021 via Skystone Games für PC und nicht näher spezifizierte Konsolen erscheinen, wie die salvadorianischen Entwickler freudig bekannt geben Der Indie-Publisher, bei dem Diablo -Schöpfer David Brevik als Präsident tätig ist, zeigte sich via Twitter ebenfalls erfreut über das Abkommen:Erst kürzlich hatte Skystone Games den Weltraum-Shooter Boundary unter seine Fittiche genommen (wir berichteten ).In The Last Friend verbündet sich der Spieler mit einer Armee von Hunden, die es in einer postapokalyptischen Einöde aus den Fängen fieser Mutanten mit Fäusten (Beat'em-Up) und Köpfchen (Tower Defense) zu retten gilt. Auf Steam kann man den ungewöhnlichen Mix bereits auf die Wunschliste setzen. Mehr über das Spiel gibt es auch auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer