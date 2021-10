The Last Friend: PC-Auftakt für die Kreuzung aus Tower Defense und Prügelspiel

Tower-Defense kombiniert mit Brawler in einer nahtlosen Verschmelzung der Genres.

Kombo-orientierte//basierte Kämpfe mit vielen Spezial-Moves und Kräften.

Dutzende von Hunden, die es zu retten gilt und deren Kräfte du im Laufe des Spiels aufwerten kannst.

Über 50 herausfordernde Level mit freischaltbaren//erspielbaren Belohnungen und hohem Wiederspielwert.

Überlebe das Ödland in einer aufwertbaren, fahrenden Kampfstation.

Und ja ... du kannst die Hunde streicheln.

Am 30. September 2021 haben The Stonebot Studio, Ludus Games und Skystone Games den Tower-Defense-Brawler The Last Friend für PC veröffentlicht. Der Download via Epic Games Store und Steam kostet jeweils 12,49 Euro. Darüber hinaus kann auf beiden Plattformen ein kostenloser Prolog ausprobiert werden. Über die offizielle Website sind außerdem zwei Sondereditionen (Frens Furever Edition und True Frens Edition) erhältlich. Eine Umsetzung für Nintendo Switch soll folgen.Spielbeschreibung des Herstellers: "The Last Friend verbindet nahtlos die Arcade-Action von Spielen wie Streets of Rage mit dem strategischen Denken von Titeln wie Plants vs. Zombies und entwickelt sich schnell zu einem gemeinsamen Kampf von Mensch und Hund, die die Welt vor dem Untergang bewahren wollen. In The Last Friend hilft ein Rudel von Hunden mit Superkräften dem Spieler, die gewalttätigen Mutanten und Gangs der Apokalypse in einer unterhaltsamen, rasanten Mischung aus Brawler und Tower-Defense zu besiegen. Du bahnst dir mit deiner mobilen Kampfstation, einem umgebauten Transporter, der Harry aus Dumm und Dümmer vor Neid erblassen lassen würde, deinen Weg durch ein riesiges dystopisches Ödland und rettest Hunde, die dir wiederum dabei helfen, die Welt zu retten."Als wichtige Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer