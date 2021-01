Cloud Climber: Kostenloses Endzeitabenteuer in luftigen Ruinen

Screenshot - Cloud Climber (PC) Screenshot - Cloud Climber (PC) Screenshot - Cloud Climber (PC) Screenshot - Cloud Climber (PC) Screenshot - Cloud Climber (PC)

Am 14. Januar 2021 hat Solo-Entwickler Two Star Games ( My Beautiful Paper Smile ) das surreale Endzeit-Adventure Cloud Climber für PC veröffentlicht. Der Download via Steam und itch.io ist wie schon beim 2019 veröffentlichten Debüt My Friend is a Raven kostenlos. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind ebenfalls "sehr positiv" (aktuell sind 91 Prozent von 523 Reviews positiv).Cloud Climber wird als kurzes narratives Abenteuer beschrieben, das eine einzigartige Geschichte erzähle und das man in zehn bis 15 Minuten beenden könne. Dazu erforscht man die Ruinen einer Zivilisation, die in einer Welt, in der es schon seit Ewigkeiten nicht mehr geregnet hat, versuchte, mit dem Bau von Türmen die lebensrettenden Wolken zu erreichen.Letztes aktuelles Video: Trailer