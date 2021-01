Wizards: Lust auf eine Partie Worms mit Zauberern?

Screenshot - Wizards (PC) Screenshot - Wizards (PC) Screenshot - Wizards (PC) Screenshot - Wizards (PC) Screenshot - Wizards (PC) Screenshot - Wizards (PC) Screenshot - Wizards (PC)

Am 16. Januar 2021 hat Tyler Hasman seine vom Klassiker Worms abgekupferte Zerstörungstaktik Wizards im Early Access für PC veröffentlicht, wo sie in sechs bis zwölf Monaten fertiggestellt werden soll. Der Download via Steam ist kostenlos und soll es, bis auf den Verkauf kosmetischer Zusatzinhalte, auch bleiben. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 90 Prozent von 77 Reviews positiv).Die ballistischen Auseinandersetzungen in Wizards sind runden- und online-basiert. Statt Waffen kommen Zaubersprüche zum Einsatz. Derzeit sind 60 von über 100 geplanten Zaubern verfügbar. Ein Karteneditor mit Steam-Workshop-Anbindung ist ebenfalls an Bord. Im folgenden Video zeigt Hasman hingegen, wie es aussehen könnte, wenn die rundenbasierten Schlachten in Echtzeit abliefen:Letztes aktuelles Video: Rapid Fire Mode