Teratopia: 3D-Brawler mit außerirdischem Heldentrio macht sich kampfbereit

Genieße eine Geschichte voll mit vertrauten Witzen und Situationskomik.

Spiele mit 3 verschiedenen Avataren, von denen jeder besondere Fähigkeiten und 5 beschwörbare Einheiten besitzt.

Reise auf der Karte einer komplett offenen Welt durch 13 farbenfrohe Landschaften.

Überwinde 11 Bosse.

Schalte Einträge in der Teratopedia frei und passe deinen Lieblingscharakter mit 4 verschiedenen Kostümen an.

Lausche dem stimmungsvollen, orchestrierten Original-Soundtrack!

Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Teratopia (PC, PS4, Switch, One)

Am 20. Januar 2021 wollen Ravegan ( Blue Rider ) und eastasiasoft den kampflastigen 3D-Plattformer Teratopia für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Befreie in diesem farbenfrohen 3D-Action-Brawler das Land von bösen Eindringlingen und rette deine Freunde!Hilf Tucho auf seinem Abenteuer, um seine Freunde zu retten und die farbenfroh-bizarren Länder von Teratopia zu befreien! Durchquere 13 einzigartige Zonen voller Gegner, die entschlossen sind, deine Heimat zu erobern. Doch keine Angst! Mit der Macht der Freundschaft deiner teratopianischen Gefährten und einer Reihe von Fähigkeiten kannst du die Sippe roter Eindringlinge besiegen.Stürze dich in ein Abenteuer voller Action und improvisierter Taktik, um deine Gegner zu überwinden! Spiele als Tucho der Prügler, Benito der Schütze oder Horacio der Trickster, die alle über eigene Stärken und Fähigkeiten verfügen."Als Besonderheiten werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer