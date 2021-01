Synth Riders: "Synthwave Essentials 2" bringt u.a. Lieder von Muse; PSVR-Umsetzung des Musikspiels in Arbeit

Es wird dramatisch im VR-Musikspiel Synth Riders von Kluge Interactive: Im Inhalts-Update bzw. Music-Pack "Synthwave Essentials 2" sind kürzlich drei kostenlose Songs sowie fünf käufliche Musikstücke (je 1,59 Euro bzw. 6,35 Euro im Bundle) hinzugefügt worden. Im Zentrum steht die kostenpflichtige Ballade Algorithm der Band Muse vom 2018er-Album Simulation Theory. Das Stück soll die visuelle Umsetzung auf besondere Weise mit dem Sound und den Bewegungen verschmelzen ("MUSE Algorithm Experience").Spielerisch erinnert das für Steam VR und Oculus Quest erhältliche Synth Riders ein wenig an Airtone vom Entwickler Historia : Man verfolgt hauptsächlich den Weg glühender Schienen und Noten mit den Händen, soll aber auch ausgiebig improvisieren können. Gegenüber Roadtovr.com bestätigte CEO Arturo Perez übrigens, dass in diesem Jahr auch eine PSVR-Umsetzung des Musikspiels geplant ist."Synthwave Essentials 2 Music Pack features:- Muse - "Algorithm" (Alternate Reality Version) + Experience- Muse - "The Dark Side"- The Midnight - "Days of Thunder"- FM-84 & Ollie Wride - "Running In The Night"- Gunship - "Tech Noir" (Carpenter Brut Remix)(...)Synth Riders kombiniert Selbstentfaltung und aktives Gameplay durch eine einzigartige Kombination aus Tanz und Action. Du erlebst unglaubliche Musik auf einem komplett neuen Weg, wenn deine Arme schweben während du auf unserem einzigartigem Rail-System gleitest. Triff Freunde im Multiplayer Modus, steig in der Rangliste auf, verbrenne Kalorien oder lege deinen Fokus darauf, deinen eigenen charakteristischen Tanzstil zu definieren!- Tanze zu 59 Songs, den 49 kostenlosen Inklusive Songs und 10 DLC Songs.- Genieße den offiziellen Support von benutzerdefinierten Songs.- Erlebe den "Spin Modus" mit 90°, 180° und 360° Drehungen in allen Songs.- Triff bis zu 10 Freunde im Cross-Plattform Multiplayer- Nimm an aufregenden wöchentlichen Wettbewerben teil- Spiel mit Freunden und Familie im "Party Modus" mit lokalen Ranglisten- Erstelle eigene Maps mit dem offiziellen Beatmap Editor- Nutze eingebaute Avatare, LIV und Twitch Integration"