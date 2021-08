Synth Riders: PSVR-Umsetzung des Rhythmus-Spiels in Neonfarben erschienen

Synth Riders is now available on PlayStation VR with a 20% launch discount for PS+!🚀https://t.co/lJruRC5Pfn



Endlich können auch PlayStation-VR-Nutzer in neonfarben pulsierende Rhythmuswelten abtauchen: Laut offiziellem Twitter-Auftritt von Synth Riders ist das Spiel seit Dienstag für Sonys Virtual-Reality-Headset erschienen . Fürs wilde Abraven sind zwei Move-Controller Pflicht. Dann verfolgt man z.B. glühende Linien in der Luft und versucht, herbeifliegende Orbs zu treffen.

Auf PS5™-Konsolen wird außerdem ein PlayStation Camera-Adapter für die PS Camera benötigt (kein Kauf erforderlich), siehe Playstation.com/camera-adaptor ."

"Synth Riders

Caravan Palace Music Pack

Adrenaline Music Pack

Synthwave Essentials 2 Music Pack

Electro Swing Essentials Music Pack

Cyberpunk Essentials Music Pack"

"Synth Riders ist ein Freestyle, Tanz VR Rhythmusgame, welches bei tausenden Fans beliebt ist. Lass dich von der Musik in Bewegung versetzen, während du die Noten berührst, auf den Schienen gleitest und Objekten ausweichst in einer einmaligen, leibhaftigen Erfahrung, optimiert für PlayStation®Move Controller!Hauptmerkmale:• Lass deinem Style freien Lauf mit 54 unterschiedlichen Songs• Hol dir Addons mit Muse, The Offspring und Caravan Palace• Meistere dein Können steig in der Rangliste auf• Modifiziere dein Gameplay durch eine große Auswahl an Modifikatoren• Erkunde 10+ immersive Umgebungen• Gib das Headset weiter für gemeinsamen Spaß im Party Modus• Habe währenddessen ein super WorkoutEntwickler Kluge Startegic hat sich bei den Preismodellen klugerweise für mehrere Strategien mit verschiedenen Musikpaketen entschieden. Die Standard Edition schlägt mit 19,99 Euro zu Buche (bis zum 24. August gibt es dabei 20% Rabatt für PS-Plus-Nutzer). Wer zehn Euro mehr draufpackt, erhält für 29,99 Euro zusätzlich das "Caravan Palace Music Pack". Für 54,99 Euro schließlich bekommt man die "All- Inklusive Edition" mit folgenden Inhalten: