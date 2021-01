Frame of Mind: Surreales Puzzlespiel aus Neuseeland

Screenshot - Frame of Mind (PC) Screenshot - Frame of Mind (PC) Screenshot - Frame of Mind (PC) Screenshot - Frame of Mind (PC) Screenshot - Frame of Mind (PC) Screenshot - Frame of Mind (PC) Screenshot - Frame of Mind (PC) Screenshot - Frame of Mind (PC) Screenshot - Frame of Mind (PC)

Am 19. Januar 2021 haben die neuseeländischen [SAMPLE TEXT] Studios ihr bereits im November auf itch.io erschienenes PC-Knobelspiel Frame of Mind auch auf Steam veröffentlicht, wo bis Nutzerreviews bis dato zu 100 Prozent positiv ausfallen (aktuell 72 Reviews). Der Download ist sowohl auf Steam als auch itch.io kostenlos.Die aus sechs Media-Design-School-Studenten bestehenden Macher beschreiben ihr Werk als surreales Puzzlespiel aus der Ego-Perspektive, das in eine Welt entführt, in der Logik zu entfliehen scheint. Jeder Bereich trotze dem Verstand und erfordere querzudenken, um Widersprüche aufzulösen und dem Wahnsinn zu entkommen. Die mehr als 15 Rätsel sollen mindestens eine halbe Stunde Spielzeit bieten.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer