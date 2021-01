Project Starship X: Parodie-Shoot-'em-up mit Lovecraft-Thema ist beinahe fertiggestellt

Screenshot - Project Starship X (PS4, Switch, One) Screenshot - Project Starship X (PS4, Switch, One) Screenshot - Project Starship X (PS4, Switch, One) Screenshot - Project Starship X (PS4, Switch, One) Screenshot - Project Starship X (PS4, Switch, One) Screenshot - Project Starship X (PS4, Switch, One) Screenshot - Project Starship X (PS4, Switch, One) Screenshot - Project Starship X (PS4, Switch, One) Screenshot - Project Starship X (PS4, Switch, One) Screenshot - Project Starship X (PS4, Switch, One) Screenshot - Project Starship X (PS4, Switch, One) Screenshot - Project Starship X (PS4, Switch, One)

Eastasiasoft und das Panda Indie Studio wollen offenbar ein modernes Roguelike-Gegenstück zu Parodius mit Lovecraft-Einschlag etablieren. In Project Starship X schlüpft der Spieler in die Rolle des "hippen Tentakel-Swagthulhu", der laut Nintendos eShop im "protzigen 16-Bit-Stil mit skurillen Ausgeburten" durch die Gegner rast. Das Shoot-em-up erscheint am kommenden Mittwoch, 27. Januar für Switch, PlayStation 4 und Xbox One."Dank flexibler Ausweichmechanik und tonnenweise irren Pick-ups kannst du mit deinem Schiff unbeschadet durch die Gegner rasen. Project StarshipX feiert die Genrekonventionen und stellt sie zugleich auf den Kopf!Erlebe 14 Levels in individuellem Design, 5 davon in jedem Durchlauf.Nutze Panzermodule, Bowling, Wurf-Items, Bomben, Löffel und mehr!Erlebe "Mad Events", in denen es zu einem Action-Remix kommt!Spiele eine Reihe fordernder Modi, die dein Können auf die Probe stellen.Genieße dank prozedural generierter Elemente unbegrenzten Wiederspielwert.Der vorantreibende Soundtrack und Bildschirmrüttel-Effekte sorgen für Stimmung!"