Project Starship X: Konsolenstart der Lovecraftschen Parodie-Ballerei

Erlebe 14 Levels in individuellem Design, 5 davon in jedem Durchlauf.

Nutze Panzermodule, Bowling, Wurf-Items, Bomben, Löffel und mehr!

Erlebe "Mad Events", in denen es zu einem Action-Remix kommt!

Spiele eine Reihe fordernder Modi, die dein Können auf die Probe stellen.

Genieße dank prozedural generierter Elemente unbegrenzten Wiederspielwert.

Der vorantreibende Soundtrack und Bildschirmrüttel-Effekte sorgen für Stimmung!

Am 27. Januar 2021 haben Panda Indie Studio und eastasiasoft das bereits im letzten Jahr für PC erschienene und auf Steam , wo zudem eine kostenlose Demo bereitsteht, bis dato zu 100 Prozent positiv bewertete 2D-Shoot'em-Up Project Starship X auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf den Download via eShop Microsoft Store und PlayStation Store (mit PlayStation Plus) wird aktuell ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (7,99 Euro statt 9,99 Euro). Bei Play Asia ist außerdem eine physische Limited Edition für PS4 erhältlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "Project Starship ist wieder da, und diesmal geht es um verrückten Weltraumhorror. In diesem Rogue-Lite-Shooter schlüpfst du in die Rolle des hippen Tentakel-Swagthulhu, der im protzigen 16-Bit-Stil mit skurillen Ausgeburten durch die Gegner rast. Dank flexibler Ausweichmechanik und tonnenweise irren Pick-ups kannst du mit deinem Schiff unbeschadet durch die Gegner rasen. Project StarshipX feiert die Genrekonventionen und stellt sie zugleich auf den Kopf!"Folgende Inhalte werden laut Hersteller geboten:Letztes aktuelles Video: Offizieller Trailer