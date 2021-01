Nadir: Bizarres Roguelike-Rollenspiel für PC, PS4, Xbox One und Switch im Anmarsch

Screenshot - Nadir (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Nadir (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Nadir (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Nadir (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Nadir (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Nadir (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Nadir (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Nadir (PC, PS4, Switch, One)

Die polnischen Entwickler Shockwork Games ( Alder's Blood ) werkeln derzeit an einem düsteren Roguelike-Rollenspiel namens Nadir , das 2021 für PC (Steam, GOG), und Nintendo Switch erscheinen soll. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht, eine Kickstarter-Kampagne zur zusätzlichen Finanzierung befindet sich in Vorbereitung. Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sind ebenfalls geplant.In dem u. a. von Dantes "Göttliche Komödie" und Frank Millers "Sin City" inspirierten Titel versucht man mit drei mächtigen, aber verunstalteten Charakteren, die jeweils eine der sieben Todsünden repräsentieren, aus der verdammten Stadt Nadir zu fliehen, deren Stufen bis tief in die Hölle reichen. Die Macher beschreiben Nadir als finsteres JRPG mit prozedural generierten Levels. Die Kämpfe seien rundenbasiert, sollen durch beeinflussbare Zug-Timer gegnerischer Aktionen aber schnell und spannend sein. Außerdem wird Modding-Unterstützung versprochen.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer