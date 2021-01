Mad Games Tycoon 2: Spieleentwickler-Simulation geht in die zweite Runde

Screenshot - Mad Games Tycoon 2 (PC) Screenshot - Mad Games Tycoon 2 (PC) Screenshot - Mad Games Tycoon 2 (PC) Screenshot - Mad Games Tycoon 2 (PC) Screenshot - Mad Games Tycoon 2 (PC) Screenshot - Mad Games Tycoon 2 (PC) Screenshot - Mad Games Tycoon 2 (PC) Screenshot - Mad Games Tycoon 2 (PC) Screenshot - Mad Games Tycoon 2 (PC) Screenshot - Mad Games Tycoon 2 (PC) Screenshot - Mad Games Tycoon 2 (PC) Screenshot - Mad Games Tycoon 2 (PC) Screenshot - Mad Games Tycoon 2 (PC) Screenshot - Mad Games Tycoon 2 (PC) Screenshot - Mad Games Tycoon 2 (PC) Screenshot - Mad Games Tycoon 2 (PC) Screenshot - Mad Games Tycoon 2 (PC)

Am 21. Januar 2021 hat das deutsche Indie-Studio Eggcode seine Spieleentwickler-Simulation Mad Games Tycoon 2 im Early Access für PC veröffentlicht, wo sie mindestens ein Jahr verbleiben soll. Auf Steam wird noch bis zum 28. Januar ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (18,89 Euro statt 20,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 88 Prozent von 63 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Wir schreiben das Jahr 1976. Ein paar Revolutionäre machen sich auf und wollen die Unterhaltungsindustrie übernehmen. Auch Du wagst den riskanten Schritt und gründest eine eigene Spielefirma in einem kleinen, unscheinbaren Büro.Baue dein eigenes Studio mit Büros, Produktionsstätten und Serverräumen. Statte deine Büros mit geschmackvollen Dekorationsobjekten aus, um das Prestige zu steigern und locke damit die besten Mitarbeiter der Branche an. Achte auf Verschmutzung, Wärme und Beschäftigungsmöglichkeiten für dein Personal. Kaufe die begehrtesten Großraumbüros und steige zu dem führenden Hersteller für Computerspiele und Konsolen auf.Um das Spiel deiner Träume zu entwickeln, werden dir bei "Mad Games Tycoon 2" viele Optionen geboten. Von einem simplen Textadventure bis zu kostenintensiven MMOs. Entwickle Spiele für zahlungsfreudige Publisher oder produziere und vertreibe Spiele von der Konkurrenz. Möchtest du deine Spiele auf sämtlichen Konsolen veröffentlichen, oder willst du den nächsten Exklusiv-Hit für den erfolgreichsten Heim-PC erschaffen? Entwerfe die beeindruckendste Next-Gen-Konsole und dominiere den Hardware-Markt.Stelle die legendärsten Spieleentwickler ein, verkaufe deine fortschrittlichsten Engines an die Konkurrenz oder kaufe einfach sämtliche Spieleentwickler-Studios auf. Du hast unzählige Möglichkeiten, Einfluss auf die Spieleindustrie zu nehmen um dein kleines Studio zu einem marktführenden Konzern aufsteigen zu lassen."Der aktuelle Stand der Vorabfassung wird wie folgt beschrieben: "Die Early-Access-Version ist bereits voll spielbar. Die Kernfunktionen wurden bereits implementiert. Du kannst bereits ein eigenes Studio bauen und es mit verschiedenen Objekten ausstatten. Du kannst Personal einstellen, neue Technologien erforschen, Engines entwickeln und Spiele produzieren. Um die Verkäufe deiner entwickelten Spiele zu steigern, kannst du bereits Marketing und Support im vollen Umfang benutzen. Zusätzlich stehen bereits einige käuflich erwerbbare größere Büros zur Verfügung."Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer