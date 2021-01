Fallen Knight: Sci-Fi-Plattformer für PC, PS4, Xbox One und Switch angekündigt

Screenshot - Fallen Knight (PC) Screenshot - Fallen Knight (PC) Screenshot - Fallen Knight (PC) Screenshot - Fallen Knight (PC) Screenshot - Fallen Knight (PC) Screenshot - Fallen Knight (PC)

PQube und die thailändischen FairPlay Studios haben das kampflastige Jump'n'Run Fallen Knight angekündigt, das 2021 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll . Auf Steam kann man den gefallenen Ritter bereits auf die Wunschliste setzen. Außerdem soll pünktlich zum Steam Games Festival am 3. Februar eine kostenlose Demo zum Download bereitstehen.Die Macher beschreiben den horizontal scrollenden Plattformer als futuristische Rittersage, in der man in die Rolle eines Nachkommen des legendären Sir Lancelot schlüpft, um seine Heimatstadt gegen eine finstere Bedrohung zu verteidigen. Besiegte Gegner kann man sowohl umbringen als auch verschonen, um unterschiedliche Fertigkeiten und Spielenden zu erreichen.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer