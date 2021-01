Unspottable: Startschuss für das hinterlistige Partyspiel auf Xbox One und Switch

Screenshot - Unspottable (PC, Switch, One) Screenshot - Unspottable (PC, Switch, One) Screenshot - Unspottable (PC, Switch, One) Screenshot - Unspottable (PC, Switch, One) Screenshot - Unspottable (PC, Switch, One) Screenshot - Unspottable (PC, Switch, One) Screenshot - Unspottable (PC, Switch, One) Screenshot - Unspottable (PC, Switch, One) Screenshot - Unspottable (PC, Switch, One) Screenshot - Unspottable (PC, Switch, One) Screenshot - Unspottable (PC, Switch, One) Screenshot - Unspottable (PC, Switch, One) Screenshot - Unspottable (PC, Switch, One) Screenshot - Unspottable (PC, Switch, One) Screenshot - Unspottable (PC, Switch, One)

Am 21. Januar 2021 haben die in Paris und London ansässigen Entwickler GrosChevaux ihr bereits im letzten Jahr für PC erschienenes und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertetes Partyspiel Unspottable auch für Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Microsoft Store und eShop kostet jeweils 11,99 Euro. Auf Steam ist zudem eine kostenlose Demo erhältlich.Unstoppable schlägt in eine ähnliche Kerbe wie SpyParty oder Among Us. Die Macher beschreiben es als ein kompetitives Couch-Partyspiel für zwei bis vier Teilnehmer, bei dem man sich wie einer der umherwuselnden KI-Figuren verhalten muss, um möglichst nicht aufzufallen und überraschende Angriffe auf mutmaßlich entdeckte Mitspieler zu verüben. Außerdem gilt es umgebungsspezifische Regeln zu befolgen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Xbox One Switch