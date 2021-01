Stasis - Bone Totem: Nachfolger von Stasis und Cayne in Entwicklung

Screenshot - Stasis - Bone Totem (PC) Screenshot - Stasis - Bone Totem (PC) Screenshot - Stasis - Bone Totem (PC) Screenshot - Stasis - Bone Totem (PC) Screenshot - Stasis - Bone Totem (PC) Screenshot - Stasis - Bone Totem (PC) Screenshot - Stasis - Bone Totem (PC) Screenshot - Stasis - Bone Totem (PC) Screenshot - Stasis - Bone Totem (PC) Screenshot - Stasis - Bone Totem (PC) Screenshot - Stasis - Bone Totem (PC) Screenshot - Stasis - Bone Totem (PC) Screenshot - Stasis - Bone Totem (PC) Screenshot - Stasis - Bone Totem (PC) Screenshot - Stasis - Bone Totem (PC)

The Brotherhood Games arbeitet seit Februar 2020 an Stasis: Bone Totem - dem Nachfolger von Stasis . Das isometrische Horror-Abenteuer verschlägt das Bergungs-Duo Charlie und Mac auf eine scheinbar verlassene Bohrinsel (Deepsea 15) der Cayne Corporation mitten im Pazifik. Produktbeschreibung : "Stasis: Bone Totem ist eine spannende und kribbelnde Reise in die unbekannten Tiefen des eisigen Ozeans und zu den Schrecken, die eine Familie erwarten. Nicht in ihren kühnsten Träumen hätten sie sich die Bedrohung vorstellen können, die sie erwartet. (...) Mit Moses, ihrem Superspielzeug, werden Mac und Charlie an die Tiefen der Belastbarkeit stoßen und in eine Sci-Fi-Horrorgeschichte abtauchen, die ihre Entschlossenheit und ihre Beziehungen auf die Probe stellen und sie bis in die dunkelsten Winkel der Menschheit treiben wird."Stasis: Bone Totem soll sich spielerisch an Stasis und Cayne orientieren. Man wird zwischen drei Figuren hin- und herwechseln können, wobei die Mitglieder des Trios das gleiche Inventar nutzen können - z.B. um Rätsel zu lösen. Im Zuge der Erkundung der Umgebung wird man auch mit Computern interagieren und Details über die Schicksale der Mitarbeiter erfahren können. The Brotherhood Games hat bisher Stasis Cayne und Beautiful Desolation veröffentlicht. Statis 2 bzw. Stasis: Bone Totem soll im ersten Quartal 2021 für PC via Steam und GOG.com erscheinen.Eine Demo kann bei Steam runtergeladen werden. Auf der offiziellen Website sammeln die Entwickler via Crowdfunding noch zusätzlich Geld für die Realisierung des Spiels.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer