Phoenotopia: Awakening: Pixelart-Abenteuer erwacht auch auf PC

Ein Handlungsgetriebenes Singleplayer-Abenteuer voller liebenswürdiger Charaktere, lebendiger Städte, und gefährlicher Dungeons.

Mehr als 10 verschiedene Waffen & Hilfsmittel um Gegner zu besiegen und Rätsel zu lösen. Fliege mit Raketenstiefeln umher! Sprenge mit Bomben Zeug in die Luft! Spiele Flöte!

Kämpfe gegen über 50 verschiedene Typen von Gegnern und 12 Bosse.

Eine Welt voller Geheimnisse! Finde 33 Energiejuwele, 55 Herzteile and 111 Mondsteine.

Ein Achievement-System, mit 33 Abzeichen, für Spieler, die eine extra Herausforderung suchen oder das Spiel ein zweites Mal erleben wollen!

Über 60 Songs im Soundtrack, von sanftem Klavier und Orchester bis hin zu tobendem Synth/Metal Rock und Dudelsack!

Eine Hauptkampagne mit etwa 30 Stunden Spielzeit. 50 Stunden für Spieler, die jedes Geheimnis finden wollen.

Am 22. Januar 2021 haben Cape Cosmic und Flyhigh Works das bereits im letzten Jahr für Nintendo Switch erschienene 2D-Action-Adventure Phoenotopia: Awakening auch für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 28. Januar ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (16,19 Euro statt 17,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 83 Prozent von 65 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Schließ dich Gail an, einer einfachen Dorfbewohnerin, die dem Ruf des Abenteuers folgen muss, als ein großes Raumschiff am nächtlichen Himmel erscheint und alle erwachsenen Dorfbewohner verschleppt. Als das neue älteste Mitglied ihrer zersplitterten Dorfgemeinschaft muss sie sich auf den Weg machen, das Geheimnis um die Entführung zu lüften. Sie ahnt nicht, dass ein großes Abenteuer vor ihr liegt in dem das Böse hinter jedem Schatten lauert. Sie wird eine große Rolle im Kampf um die bloße Existenz der Erde spielen!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: PCTrailer