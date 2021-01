Yupitergrad: Action-Adventure mit Enterhaken schwingt sich auf Oculus Quest und PSVR

Auf Steam ist das schwungvolle VR-Action-Adventure Yupitergrad von Gamedust bereits seit August 2020 erhältlich, doch bald schwingt sich der wilde Mix mit Enterhaken auch auf Oculus Quest und PSVR. Wie Uploadvr.com berichtet, startet die Quest-Umsetzung bereits an diesem Donnerstag, 28. Januar, die PSVR-Umsetzung soll irgendwann in den ersten Monaten dieses Jahres folgen. Einen Einblick in den Ablauf gibt der aktuelle Trailer für Quest und PSVR:Der Steam-Store erläutert das an Spiderman erinnernde Prinzip folgendermaßen:"Der mutige Traum vom VR-Gaming. Enterhaken, verrückter Humor, räumliche Stunts, Maßnahmen gegen Motion Sickness, Dieselpunk-Abenteuer, Weltraumakrobatik und unkonventionelle Rätsel. Yupitergrad hat ALLES.- Minimales Risiko für Motion Sickness dank des innovativen Designs.- Über 50 vollgepackte Levels zum Erkunden und Erobern.- Indiana Jones-ähnliche Steuerung mithilfe von Enterhaken und Boostern.- Zahlreiche verrückte Plattformstunts.- Rätsel und räumliche Puzzle.- "Dieselpunk im Weltraum"-Atmosphäre.- Slawischer Humor und eine merkwürdige Geschichte.- Originelle und stylische Optik.- Soundtrack vom gefeierten Videospiele-Musikkomponisten - Piotr Surmacz."