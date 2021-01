Hidden Deep: Sci-Fi Thriller für 2021 angekündigt; Demo im Februar

Screenshot - Hidden Deep (PC) Screenshot - Hidden Deep (PC) Screenshot - Hidden Deep (PC) Screenshot - Hidden Deep (PC) Screenshot - Hidden Deep (PC) Screenshot - Hidden Deep (PC) Screenshot - Hidden Deep (PC) Screenshot - Hidden Deep (PC) Screenshot - Hidden Deep (PC)

Ein Missions-basiertes Singleplayer-Erlebnis, in dem die Spieler ihre Teammitglieder entweder direkt steuern oder ihnen Befehle geben.

Ein Story-Modus mit mehr als 50 handlungsgetriebenen, von Hand erstellten Levels in einer Liebeserklärung an die Sci-Fi-Klassiker der 80er und 90er.

Ein Challenge-Modus mit zufällig erstellten Levels für schnelle, intensive Action.

Erforschung subozeanischer Höhlen mit Hilfe von Kletterhaken, Scannern, Drohnen, schweren Maschinen und mehr.

Hinterhältige und tödliche Aliens, Fallen und andere verborgene Gefahren, die den Spielern das Leben zur Hölle machen – und für Spannung sorgen.

Cogwheel Software hat seinen Sci-fi-Thriller Hidden Deep für den PC angekündigt. Erscheinen soll das düstere und blutige 2D-Spiel noch in diesem Jahr - eine Demo wird bereits zwischen dem 3. und 9. Februar während des Steam-Spielefestivals zur Verfügung gestellt. Den Vertieb übernimmt Daedalic Entertainment.Hidden Deep, das seitens der Entwickler eine Mischung aus Barotrauma und dem Carpenter-Klassiker The Thing ("Das Ding aus einer anderen Welt") darstellt, entführt den Spieler in eine Forschungseinrichtung am Grund des Meeresbodens, zu der man den Kontakt verloren hat und wo selbstverständlich einige Gefahren lauern. Obwohl es sich um ein reines Singleplayer-Erlebnis handeln soll, übernimmt man die Kontrolle über ein Team aus bis zu vier Personen, die sich mit vereinten Kräften der Bedrohung stellen und sowohl mit Kampf als auch Erkundung samt Hightech-Equipment einen Ausweg aus der vertrackten Situation suchen.Features (laut Pressemitteilung):Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer