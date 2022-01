Hidden Deep: Subozeanische 2D-Horror-Action startet in den Early Access

Features:

Eine packende, harte Sci-fi-Story, angelehnt an klassische Filme der 80er.

Ein ganzes Arsenal an Hilfsmitteln, von Enterhaken und Scannern bis hin zu Drohnen, Waffen und schweren Maschinen.

Mehr als 20 Stunden Spielzeit im Story-Modus (wird während des Early Access komplettiert).

Herausforderungsmodus für noch tiefer gehende Abenteuer.

Lokaler Koop und Remote-Play-Koop bereits verfügbar (Der Online-Koop wird während der Early Access- Phase eingeführt).

Wer Horror-Klassiker der 80er Jahre wie Das Ding aus einer anderen Welt von Altmeister John Carpenter oder The Blob von Charles Russell (auch Nightmare on Elm Street 3, Eraser) zu seinen Favoriten zählt, dürfte evtl. etwas mit Hidden Deep anfangen können, das heute (24.01.2022) in den Early Access startet. Die 2D-Horroraction ist in einer unter Wasser liegenden Bergbauanlage angesiedelt und fordert den Spieler auf, die klaustrophbische Einrichtung zu erkunden und ihre dunklen Geheimnisse zu entschlüsseln.An der Beta des vom Ein-Mann-Studio Cogwheel Software entwickelten sowie von Daedalic veröffentlichten Überlebenskampfes haben im Dezember mehr als 50.000 Spieler teilgenommen, der mit Spannung erwartete Titel steht bei fast 200.000 Steam-Nutzern auf der Wunschliste.Nachfolgend die Beschreibung des Herstellers sowie die Hauptfeatures:Um die Tiefen zu erkunden und die verschollenen Forscher ausfindig zu machen, verfügt das Rettungsteam über eine Reihe an Werkzeugen: Die Handlungen von Teammitgliedern wollen koordiniert und die Nutzung des Enterhakens gemeistert werden, um sich nicht in den Tod zu stürzen oder den eigenen Kopf einzuschlagen. Mit Hilfe von Drohnen können die gigantischen Höhlensysteme gescannt werden, schwere Maschinen erlauben das Erkunden neuer Bereiche der Forschungsstation und neue Höhlen können mit Hilfe von Sprengstoff erschlossen werden. Es liegt an den Spielern, sich entweder mit Waffengewalt durchzukämpfen oder sich an gefährlichen Fallen und Alien-Brutstätten vorbeizuschleichen. Dabei sollte man bereit sein, dem Tod ins Auge zu sehen. Und zwar oft.Die Spieler müssen aber nicht die ganze Zeit allein in den Tiefen verbringen: Bestimmte Missionen können sie gemeinsam mit einem Freund im Herausforderungsmodus bestreiten, entweder im lokalen Multiplayer oder über Steam Remote Play. Online-Koop wird dem Spiel im Laufe des Early Access hinzugefügt.Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer