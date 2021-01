Renzo Racer: Startschuss für die tierischen Kart-Rennen auf PS5

16 lustige Fahrer mit eigenem Charakter

20 herausfordernde Rennstrecken

Fahre Karts oder Boote!

Zerstörbare Objekte, Raketen, Bomben, Nitro & mehr

Hindernisse & Überraschungen

Lokaler 4-Spieler-Modus mit einem Freund oder einer Freundin.

Superschnelle Renn-Action

Screenshot - Renzo Racer (PC) Screenshot - Renzo Racer (PC) Screenshot - Renzo Racer (PC) Screenshot - Renzo Racer (PC) Screenshot - Renzo Racer (PC) Screenshot - Renzo Racer (PC) Screenshot - Renzo Racer (PC) Screenshot - Renzo Racer (PC) Screenshot - Renzo Racer (PC) Screenshot - Renzo Racer (PC) Screenshot - Renzo Racer (PC) Screenshot - Renzo Racer (PC) Screenshot - Renzo Racer (PC) Screenshot - Renzo Racer (PC) Screenshot - Renzo Racer (PC)

Am 25. Januar 2021 haben die mexikanischen Entwickler EnsenaSoft und Publisher Joindots das bereits für PC, HTC Vive, Oculus Rift, Valve Index, Windows Mixed Reality und Nintendo Switch erschienene Kart-Rennspielspiel Renzo Racer auch für PlayStation 5 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 24,99 Euro und damit gut fünfmal so viel wie für PC und VR ( Steam Viveport ). In der Spielbeschreibung heißt es: "Bist du bereit, Vollgas zu geben, Raketen abzufeuern und Karts zu schrotten? Renzo Racer ist ein spaßiges Rennspiel im Zeichentrickstil, das deine Fahrkünste auf die Probe stellt, wenn du als Erster die Ziellinie überqueren willst!Wähle einen von 16 lustigen Fahrern und brettere über 20 aufregende und kurvenreiche Strecken voller Hindernisse und Überraschungen. Pflüge durch zerstörbare Objekte, springe von Sprungschanzen ab, aber achte auf herumliegende Felsbrocken, umgestürzte Bäume, Glatteis und Ölteppiche! Klemm dich hinters Steuer, drück auf die Tube und freu dich über intensive Action wie bei einem echten Rennen. Spiele einzelne Strecken oder tritt in Turnieren gegen KI-Autos oder gegen einen Freund oder eine Freundin im lokalen 2-Spieler-Modus an."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer