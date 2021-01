Glitchpunk: Cyberpunk-Action aus der Draufsicht-Perspektive à la GTA 2

"Brutale Top-Down-Action mit einem riesigen Arsenal an zur Auswahl stehenden Waffen.

Ein Hacking-System, das es erlaubt, den Geist von Passanten zu kontrollieren und eine Vielzahl an Gerätschaften zu manipulieren.

Viele verschiedene Transportmittel wie Züge, Panzer, Motorräder, Busse, Lastwagen und natürlich jede Menge Autos.

Hektische Verfolgungsjagden mit der Polizei und bis zu zehn eskalierende Wanted-Level.

Zwölf Gangs mit eigener Geschichte, Quests und Sub-Kultur.

Vier verschiedene Städte, von den verödeten Überresten der USA bis zu Cyberpunk-Sowjetrussland im post-atomaren Winter.

Eine erwachsene Story mit verschiedenen Enden.

Ein seltener Stilmix mit 2D-Sprites in einer 3D-Welt

Ingame-Radio mit Musik von Künstlern aus aller Welt, Nachrichtensendungen und absurder Werbung."

Mit Glitchpunk arbeiten Entwickler Dark Lord und Publisher Daedalic Entertainment an einem Cyberpunk-Actionspiel nach dem Vorbild von GTA 2. Aus der Top-Down-Perspektive kämpft, ballert, prügelt und schleicht man sich durch eine Neon-Welt voller Gangs und zwielichtiger Gestalten. Das Spiel erscheint 2021 für PC zunächst im Early Access via Steam . Eine kostenlose Demo ist während des Steam-Spielefestivals vom 3. bis 9. Februar verfügbar."In Glitchpunk schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Androiden mit Fehlfunktion, die es ihm erlaubt, sich gegen seine Programmierung aufzulehnen und sich mit den tyrannischen Regierungen und Mega-Unternehmen der dystopischen nahen Zukunft anzulegen. Die Geschichte führt durch mehrere Städte voller drogenverseuchter Gangs, aggressiver Polizisten und unverantwortlicher Autofahrer, die jede Mission und jeden Spieldurchlauf einzigartig machen. Spieler können Fahrzeuge stehlen und sich Verfolgungsrennen mit ihren Feinden liefern, eine große Bandbreite an Nah- und Fernkampfwaffen nutzen und ihren eigenen Körper zur ultimativen Waffe aufrüsten. Aber in Glitchpunk geht es nicht nur darum, Dinge in die Luft zu jagen. Das Spiel behandelt auch Themen wie Transhumanismus, Fremdenfeindlichkeit und Religion. Spieler können die Welt um sich herum beeinflussen, neue Freundschaften schließen, sich mit mehr Feinden anlegen, als sie zählen können - und vielleicht sogar Liebe finden."Features (laut Hersteller):