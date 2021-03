Glitchpunk: Entwickler stellen Missionsstruktur der GTA2-ähnlichen Cyberpunk-Action aus der Draufsicht vor

Beim Entwickler Dark Lord ist der Name Programm: Auf dem Daedalic Digital Day konnte Maciej Karbownik gar nicht oft genug betonen, dass ihm Titel wie Cyberpunk 2077 noch zu albern und freundlich vorkommen - und Glitchpunk deshalb eine ernsthaftere Art der dystopischen Action in einem grüneren Artdesign werden soll.Die Umsetzung aus der Vogelperspektive orientiert sich sichtbar am Vorbild Grand Theft Auto 2, wie auch in aktuellen Spielszenen von der Future Games Show deutlich wird. Sie stellen u.a. Missionsstrukturen, Fraktionen und mögliche Abzweigungen vor.