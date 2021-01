Batora: Lost Haven: Narratives Action-Rollenspiel der Remothered-Macher angekündigt

Körperlicher/geistiger Dualismus - Finde das perfekte Gleichgewicht zwischen Körper und Geist, um dich den Herausforderungen und Rätseln zu stellen, die du auf dieser Reise vorfinden wirst. Behalte aber den doppelten Gesundheitsbalken im Auge: Er zeigt sowohl deine körperliche als auch deine geistige Gesundheit an, und wenn du eine davon aus den Augen verlierst ... bist du tot!

Verteidiger oder Eroberer? - Wähle, ob du deine Scharfsinnigkeit oder deine Kraft in deinen Interaktionen mit den verschiedenen Gruppierungen einsetzen musst: Entscheide, wer du werden möchtest, während du dein Ziel erreichst, aber achte auf die Auswirkungen...

Rasantes vielschichtiges Kampfsystem - Lerne schnell, wann du zwischen körperlichem und geistigem Modus umschalten musst: Deinen strategischen Dualismus zu schärfen, ist die einzige Möglichkeit, mit deinen Gegnern mitzuhalten!

Retro-Science-Ficion-Grafiken - Erfreue dich an den originalen handgemalten Grafiken, die von der Retro-Science-Fiction-Kunst der 50er Jahre inspiriert ist. Du wirst farbenfrohe und faszinierende Planeten besuchen und auf die verblüffendsten Kreaturen des gesamten Universums treffen!

Reaktive nicht-lineare Geschichte - Deine Entscheidungen werden das Schicksal des Universums verändern und das der Kreaturen, die es bewohnen. Bist du bereit, Verantwortung für deine Entscheidungen zu übernehmen? Finde alle möglichen Folgen der Storyline heraus, die von einem Gewinner eines Writers Guild Award entworfen wurde!

Mit Batora: Lost Haven haben Stormind Games ( Remothered -Reihe) ein story-basiertes Action-Rollenspiel angekündigt, das für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man den noch terminlosen Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Batora: Lost Haven vereint die Funktionen eines Hack-and-Slash-Spiels und eines Twin-Stick-Shooters in einem nichtlinearen interplanetaren handlungsgesteuertem Action-Rollenspiel.Avril war früher ein ganz normales 16-jähriges Mädchen, nicht das, was man eine geborene Heldin nennen würde. Bis ein mysteriöses Ereignis die Erde verwüstete und sie alles verlor, was ihr wichtig war. Jetzt ist sie die Einzige, die mit den körperlichen und geistigen Kräften, die ihr gegeben wurden, versuchen kann, ihren Planeten zu retten! So beginnt ihre kosmische Reise: Schon bald wird Avril lernen, dass der Grat zwischen Gut und Böse schmal ist. Es liegt an ihr, zu entscheiden, wem sie glauben soll: Ihre Entscheidungen werden das Schicksal des Universums verändern."Als Hauptmerkmale werden genannt: